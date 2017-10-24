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Общество
Песков назвал нападение на Фельгенгауэр атакой «безумца»
Общество
Песков назвал нападение на Фельгенгауэр атакой «безумца»
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    Песков назвал нападение на Фельгенгауэр атакой «безумца»

    13:32  24 Октября 2017
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    Песков назвал нападение на Фельгенгауэр атакой «безумца»

    Москва, 24 октября. В Кремле считают неправильным трактовать нападение на журналистику «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр иначе, как атаку безумца.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления Татьяне Фельгенгауэр. В своем обращении он назвал нападение на журналистку «атакой безумца».

    «Подобные трагические случаи вызывают глубочайшие сожаления и, скажем так, действия безумца — они и есть действия безумца. Пытаться с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет — это абсолютно нелогично и неверно», — сказал Песков.

    Ранее сообщалось, что напавший на Татьяну Фельгенгауэр задержан по обвинению в покушении на убийство. Мужчине грозит до 11 лет тюрьмы, однако сначала экспертиза должна оценить его психическое состояние в момент преступления. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #песков #фельгенгауэр
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