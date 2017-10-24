Украинцы отреагировали на шутку Порошенко о «трезубце над Кремлем»
Киев, 24 октября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что так называемым «зрадофилам» (противникам официального Киева, видящим измену в действиях властей) ничем не угодить.
Об этом Порошенко написал во вторник в своем Twitter:
«Зрадофилам» хоть трезубец над Кремлем поставь – скажут, что криво. И дороги для них кривые, и мосты короткие, и ремонт ходить мешает», — пошутил он в соцсети.
«Зрадофілам» хоч тризуб над Кремлем постав - скажуть, що криво.— Петро Порошенко (@poroshenko) October 24, 2017
І дороги їм криві, і мости короткі, і ремонти пересуватися заважають.
Заявление президента вызвало бурную дискуссию среди Интернет-пользователей. Украинцы не оценили шутку Порошенко о «трезубце» над Кремлем. Президенту напомнили, что установка национальной символики не решает насущные проблемы.
«А что, тризуб над Кремлем означает, что все остальное в стране хорошо? И дороги, и медицина? Из-за тризуба все само решается, наверное. Цирк», — констатировал Demetri Kazakutsa.
а что тризуб над кремлём означает, что всё остальное в стране хорошо? и дороги и медицина? изза тризуба всё само решается наверное. цирк— Demetri Kazakutsa (@demetrionline) October 24, 2017
«Там, в вашем суде людей бьют, а вы все про дороги», — написал пользователь под ником Dunkan MacLeod UA.
В той же тональности ответила Порошенко Та, которая…:
«Коррупция, коррупция, дикая коррупция… Главная, страшная беда Украины, мосты, театры — хорошо. Когда начнете сажать ворье?».
Пользователь Сивий єнот рекомендовал Порошенко вместе с его пресс-секретарем Цеголко уйти в сказочники: «Ему бы вместе с Цеголко в детском издательстве сказки печатать. Цены бы не было».
Йому б разом з Цеголко у дитячому видавництві казки друкувати.Ціни б не було— Сивий єнот (@tw_noel) October 24, 2017
Не все пользователи ходили кругами, кто-то высказывался прямо, без намеков.
«Петр Алексеевич, люди вас не хотят! Очень сильно не хотят! Докажите, что вы государственный деятель, а не барыга, идите уже себе с миром. Сами!!!» — обратилась к президенту Птичка Хохлушка.
Хорхе Котітас тоже отправил Порошенко на пенсию:
«Иди на пенсию! Достаточно твоих реформ, уже все, что смог, сделал, все!!!».
Іди на пенсію!— Хорхе Котітас (@Alexxxjaster) October 24, 2017
Досить твоїх реформ, вже все що зміг зробив, все!!@APUkraine @STsegolko @USEmbassyKyiv @uaBritish @GermanyinUA @WaschukCanUA
У Порошенко, впрочем, нашлись и сторонники, однако в большинстве своем поддержку лидера они сводили к агрессивной русофобской полемике с теми, кто оказался по другую сторону баррикад.
Напомним, по данным недавнего опроса меньше 7% жителей Украины доверяют главе государства Петру Порошенко. На прошлой неделе в Киеве прошла акция протеста, помимо прочего, митингующие выступали с требованием внести на рассмотрение закон об импичменте президента.