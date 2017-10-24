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Украина
Украинцы отреагировали на шутку Порошенко о «трезубце над Кремлем»
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    Украинцы отреагировали на шутку Порошенко о «трезубце над Кремлем»

    16:04  24 Октября 2017
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    Порошенко обвинил «зрадофилов» в вечном недовольстве

    Киев, 24 октября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что так называемым «зрадофилам» (противникам официального Киева, видящим измену в действиях властей) ничем не угодить.

    Об этом Порошенко написал во вторник в своем Twitter:

    «Зрадофилам» хоть трезубец над Кремлем поставь – скажут, что криво. И дороги для них кривые, и мосты короткие, и ремонт ходить мешает», — пошутил он в соцсети.

    Заявление президента вызвало бурную дискуссию среди Интернет-пользователей. Украинцы не оценили шутку Порошенко о «трезубце» над Кремлем. Президенту напомнили, что установка национальной символики не решает насущные проблемы.

    «А что, тризуб над Кремлем означает, что все остальное в стране хорошо? И дороги, и медицина? Из-за тризуба все само решается, наверное. Цирк», — констатировал Demetri Kazakutsa.

    «Там, в вашем суде людей бьют, а вы все про дороги», — написал пользователь под ником Dunkan MacLeod UA.

    В той же тональности ответила Порошенко Та, которая…:

    «Коррупция, коррупция, дикая коррупция… Главная, страшная беда Украины, мосты, театры — хорошо. Когда начнете сажать ворье?».

    Пользователь Сивий єнот рекомендовал Порошенко вместе с его пресс-секретарем Цеголко уйти в сказочники: «Ему бы вместе с Цеголко в детском издательстве сказки печатать. Цены бы не было».

    Не все пользователи ходили кругами, кто-то высказывался прямо, без намеков.

    «Петр Алексеевич, люди вас не хотят! Очень сильно не хотят! Докажите, что вы государственный деятель, а не барыга, идите уже себе с миром. Сами!!!» — обратилась к президенту Птичка Хохлушка.

    Хорхе Котітас‏ тоже отправил Порошенко на пенсию:

    «Иди на пенсию! Достаточно твоих реформ, уже все, что смог, сделал, все!!!».

    У Порошенко, впрочем, нашлись и сторонники, однако в большинстве своем поддержку лидера они сводили к агрессивной русофобской полемике с теми, кто оказался по другую сторону баррикад.

    Напомним, по данным недавнего опроса меньше 7% жителей Украины доверяют главе государства Петру Порошенко. На прошлой неделе в Киеве прошла акция протеста, помимо прочего, митингующие выступали с требованием внести на рассмотрение закон об импичменте президента.  

    Автор: Алексей Громов
    #порошенко #соцсети #мнения
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