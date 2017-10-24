Украинцы отреагировали на шутку Порошенко о «трезубце над Кремлем»

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Киев, 24 октября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что так называемым «зрадофилам» (противникам официального Киева, видящим измену в действиях властей) ничем не угодить.

Об этом Порошенко написал во вторник в своем Twitter:

«Зрадофилам» хоть трезубец над Кремлем поставь – скажут, что криво. И дороги для них кривые, и мосты короткие, и ремонт ходить мешает», — пошутил он в соцсети.

«Зрадофілам» хоч тризуб над Кремлем постав - скажуть, що криво.

І дороги їм криві, і мости короткі, і ремонти пересуватися заважають. — Петро Порошенко (@poroshenko) October 24, 2017

Заявление президента вызвало бурную дискуссию среди Интернет-пользователей. Украинцы не оценили шутку Порошенко о «трезубце» над Кремлем. Президенту напомнили, что установка национальной символики не решает насущные проблемы.

«А что, тризуб над Кремлем означает, что все остальное в стране хорошо? И дороги, и медицина? Из-за тризуба все само решается, наверное. Цирк», — констатировал Demetri Kazakutsa.

а что тризуб над кремлём означает, что всё остальное в стране хорошо? и дороги и медицина? изза тризуба всё само решается наверное. цирк — Demetri Kazakutsa (@demetrionline) October 24, 2017

«Там, в вашем суде людей бьют, а вы все про дороги», — написал пользователь под ником Dunkan MacLeod UA.

В той же тональности ответила Порошенко Та, которая…:

«Коррупция, коррупция, дикая коррупция… Главная, страшная беда Украины, мосты, театры — хорошо. Когда начнете сажать ворье?».

Пользователь Сивий єнот рекомендовал Порошенко вместе с его пресс-секретарем Цеголко уйти в сказочники: «Ему бы вместе с Цеголко в детском издательстве сказки печатать. Цены бы не было».

Йому б разом з Цеголко у дитячому видавництві казки друкувати.Ціни б не було — Сивий єнот (@tw_noel) October 24, 2017

Не все пользователи ходили кругами, кто-то высказывался прямо, без намеков.

«Петр Алексеевич, люди вас не хотят! Очень сильно не хотят! Докажите, что вы государственный деятель, а не барыга, идите уже себе с миром. Сами!!!» — обратилась к президенту Птичка Хохлушка.

Хорхе Котітас‏ тоже отправил Порошенко на пенсию:

«Иди на пенсию! Достаточно твоих реформ, уже все, что смог, сделал, все!!!».

У Порошенко, впрочем, нашлись и сторонники, однако в большинстве своем поддержку лидера они сводили к агрессивной русофобской полемике с теми, кто оказался по другую сторону баррикад.

Напомним, по данным недавнего опроса меньше 7% жителей Украины доверяют главе государства Петру Порошенко. На прошлой неделе в Киеве прошла акция протеста, помимо прочего, митингующие выступали с требованием внести на рассмотрение закон об импичменте президента.