Собчак поставила свою «точку» в вопросе принадлежности Крыма

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Москва, 24 октября. Заявившая о намерении баллотироваться в президенты России Ксении Собчак озвучила свою точку зрения по вопросу принадлежности Крыма.

Собчак прокомментировала вопрос о принадлежности полуострова, который в 2014 году вошел в состав России после проведения референдума.

«С точки зрения международного права Крым — украинский, — заявила она на пресс-конференции. — Точка. Дальше давайте разговаривать».

Ведущая также отметила, что большинство россиян поддерживает присоединение Крыма к России. Однако, по ее мнению, это является нарушением Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году.

«Не как политик, а как женщина Ксения Собчак я могу сказать, что сейчас для России и для Украины самое важное — восстановить нашу дружбу любой ценой, — цитирует светскую львицу RT. — Точка».

Кроме того, Собчак хочет начать переговоры об освобождении политических заключенных в обеих странах.