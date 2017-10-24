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Политика
Собчак поставила свою «точку» в вопросе принадлежности Крыма
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    Собчак поставила свою «точку» в вопросе принадлежности Крыма

    13:54  24 Октября 2017
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    Собчак поставила свою «точку» в вопросе принадлежности Крыма

    Москва, 24 октября. Заявившая о намерении баллотироваться в президенты России Ксении Собчак озвучила свою точку зрения по вопросу принадлежности Крыма.

    Собчак прокомментировала вопрос о принадлежности полуострова, который в 2014 году вошел в состав России после проведения референдума.

    «С точки зрения международного права Крым — украинский, — заявила она на пресс-конференции. — Точка. Дальше давайте разговаривать».

    Ведущая также отметила, что большинство россиян поддерживает присоединение Крыма к России. Однако, по ее мнению, это является нарушением Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году.

    «Не как политик, а как женщина Ксения Собчак я могу сказать, что сейчас для России и для Украины самое важное  — восстановить нашу дружбу любой ценой, — цитирует светскую львицу RT. — Точка».

    Кроме того, Собчак хочет начать переговоры об освобождении политических заключенных в обеих странах.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #украина #крым #собчак
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