Порошенко заявил, что Украина основала ООН

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Киев, 24 октября. Президент Украины поразил читателей своей страницы Twitter, причислив Украину к странам, которые основали Организацию объединенных наций.

По словам Порошенко, день создания ООН является «украинским праздником».

«День создания ООН — это и украинский праздник, потому что Украина была среди наций-основательниц Организации», — объявил Порошенко в Сети.

День створення ООН – це і українське свято, тому що Україна була серед націй-засновниць Організації. pic.twitter.com/LodZfZOIbo — Петро Порошенко (@poroshenko) October 24, 2017

Заявление Порошенко вызвало недоумение у читателей президентской страницы Twitter. Порошенко напомнили, что на момент создания ООН Украины не существовало — только Украинская ССР, и с точки зрения современной антисоветской политики Киева нелогично стараться приписать себе достижения «оккупантов».

Так вы же находились под советской оккупацией? Как тогда окупант позволил вам стать страной-основателем ООН????????? какой неправильный оккупант — Yury (@yury_per) October 24, 2017

«Не Украина, а УССР! Вы же не признаёте государственность советской Украины? Или признаёте?» — спросили у Порошенко.

Читатели, кроме того, предположили, что заявление Порошенко связано с тем, что с 1 января 2018 года Украина выходит из состава Совбеза ООН.

Напомним, Организация объединенных наций была создана в 1945 году, после того, как хартия о создании ООН была рассмотрена на конференции в Сан-Франциско. Первой ратифицировавшей хартию страной стали США. Советский Союз, в состав которого на тот момент входила Украинская ССР, ратифицировал хартию 24 октября того же года. Этот день принято считать днем вступления Украины в ООН.