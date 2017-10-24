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Украина
Порошенко заявил, что Украина основала ООН
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    Порошенко заявил, что Украина основала ООН

    13:47  24 Октября 2017
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    Порошенко заявил, что Украина основала ООН

    Киев, 24 октября. Президент Украины поразил читателей своей страницы Twitter, причислив Украину к странам, которые основали Организацию объединенных наций.

    По словам Порошенко, день создания ООН является «украинским праздником».

    «День создания ООН — это и украинский праздник, потому что Украина была среди наций-основательниц Организации», — объявил Порошенко в Сети.

    Заявление Порошенко вызвало недоумение у читателей президентской страницы Twitter. Порошенко напомнили, что на момент создания ООН Украины не существовало — только Украинская ССР, и с точки зрения современной антисоветской политики Киева нелогично стараться приписать себе достижения «оккупантов».

    «Не Украина, а УССР! Вы же не признаёте государственность советской Украины? Или признаёте?» — спросили у Порошенко.

    Читатели, кроме того, предположили, что заявление Порошенко связано с тем, что с 1 января 2018 года Украина выходит из состава Совбеза ООН.

    Напомним, Организация объединенных наций была создана в 1945 году, после того, как хартия о создании ООН была рассмотрена на конференции в Сан-Франциско. Первой ратифицировавшей хартию страной стали США. Советский Союз, в состав которого на тот момент входила Украинская ССР, ратифицировал хартию 24 октября того же года. Этот день принято считать днем вступления Украины в ООН.

    Порошенко заявил, что Украина основала ООН

    Автор: Валентин Меликов
    #порошенко
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