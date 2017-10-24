Ученые выяснили, что алкоголь помогает учить иностранные языки

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Москва, 24 октября. Европейские ученые выяснили, что алкоголь в небольших количествах может способствовать преодолению языкового барьера и, соответственно, помогать в изучении иностранных языков.

Ученые из Университета Ливерпуля, Маастрихтского университета Голландии, а также Королевского колледжа Лондона изучили поведение 50 жителей Германии, изучающих голландский язык. Испытуемым предложили пообщаться на языке, который они учат, с носителями. При этом перед экспериментом испытуемым дали выпить некий напиток — одна группа участников утолила жажду подкрашенной разбавленной водкой, а другая — безалкогольным коктейлем.

Оказалось, что тем, кто пил алкоголь, было значительно проще общаться на изучаемом языке, чем тем, кто пил безалкогольный коктейль. Более того, в первой группе, как сообщает «Дни.ру» со ссылкой на европейские СМИ, испытуемые продемонстрировали лучшее произношение.

При этом отмечается, что подобное благотворное влияние на мозг оказывали лишь небольшие дозы алкоголя. Ученые подчеркнули, что сильно пьяные люди не только не способны бегло разговаривать на иностранном языке, но могут испытывать проблемы и с родным.