Донбасс сегодня: ВСУ берут мирных в плен, Киев скрывает потери, минометы бьют по ДНР и ЛНР

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Донбасс, 24 октября. ДНР и ЛНР под огнем минометов. ВСУ подрываются на минах «побратимов». Украинская морская пехота держит в плену мирных жителей Новоселовки. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки по территории 11 населенных пунктов ДНР и ЛНР с позиций киевских силовиков было выпущено более 550 боеприпасов. По мирным городам били из минометов калибром 120 и 82 мм. Также украинские силовики применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 27 раз.

Профессиональная деградация ВСУ

Как сообщили в оперативном командовании ЛНР, Вооруженные силы Украины продолжают нести небоевые потери как в личном составе, так и в технике. 20 октября во время перемещения на место погрузки БМП-1, принадлежавшей одному из подразделений 53-й отдельной механизированной бригады, произошел ее подрыв на минах, установленных ранее военными этого же подразделения.

В результате подрыва один военнослужащий 53 омбр ВСУ погиб, еще один получил ранения. Боевая машина пехоты выведена из строя и теперь сгодится разве что на металлолом. В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что озвученный факт тщательно скрывается командованием бригады от вышестоящего руководства.

Десятки раненых

О чем еще не упоминают украинские пропагандисты из штаба так называемой АТО в ежедневных военных сводках с фронтов Донбасса, так это о количестве потерь среди личного состава ВСУ. Так, по данным луганской разведки, в военный госпиталь Харькова ежедневно из зоны боевых действий поступают несколько раненых военнослужащих ВСУ.

Только за первые два месяца осени в указанный госпиталь было доставлено более 50 раненных военнослужащих. Руководству госпиталя даны указание не разглашать информацию об этом. Напомним, согласно сводкам штаба АТО, за этот же период число раненых украинских военнослужащих не превысило 20 человек.

Отметим, что в сообщении луганчан говорится только об одном госпитале, а их на Украине достаточно много. И если предположить, что остальные принимают схожее количество раненых, можно сделать вывод о катастрофической ситуации в рядах ВСУ. Причем, скорее всего, речь идет не о боевых потерях от ВС ДНР и ЛНР, а о так называемых самострелах и междусобойчиках, в которых ВСУ участвуют постоянно.

В лучших традициях гестапо

Украинская морская пехота не перестает удивлять воображение простого обывателя. Некогда считавшиеся элитой ВСУ морпехи превращаются в настоящих убийц и мародеров. Самозахват имущества мирных жителей и мародерство в подконтрольных Киеву населенных пунктах стали обыденным явлением. Но теперь у украинских военных появился новый «тренд» в работе с мирным населением.

Согласно сообщению донецкой военной разведки, мирных жителей обвиняют в сепаратизме и заключают под стражу. Дончанам стало известно об удержании в подвальном помещении штаба батальона морской пехоты не менее пяти жителей Новоселовки. Один из них отказался предоставлять «защитникам» Донбасса свой дом для размещения личного состава морской пехоты ВСУ.

Мольбы украинских журналистов

Накануне некоторые украинские СМИ распространили новость о прошедшем в ЛНР мероприятии. Только сделали это «самые честные» в свойственной пропагандистам манере. «В оккупированном Алчевске молятся за теплые батареи», пишут журналисты украинских изданий.

Корреспондент ФАН обратился в администрацию города Алчевска за информацией о прошедшем в воскресенье мероприятии. Оказывается, молебен на начало отопительного сезона — это давняя традиция горожан. Перед началом каждого отопительного сезона простые жители, коммунальщики и представители власти Алчевска собираются в городском храме, где священник ведет службу и молебен, а после благословляет всех собравшихся и кропит святой водой.

Данная традиция не связана с плачевным положением дел в системе отопления Алчевска, в чем пытались убедить свою целевую аудиторию украинские СМИ. По словам самих горожан и, в частности, главы администрации Алчевска Натальи Пятковой «все, что зависит от людей — ремонт, наладка оборудования, утепление — мы выполняем».

«В том, на что повлиять человек не может, просим помочь Всевышнего», — добавила Пяткова.

А на кого (или на что) молятся украинские СМИ, когда спекулируют на подобных темах, остается под большим вопросом.