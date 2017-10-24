Нежданчик: Рынска шокирована решением мужа возглавить штаб Собчак

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Москва, 24 октября. Штаб кандидата в президенты Российской Федерации скандальной журналистки Ксении Собчак возглавил один из основателей НТВ и консультант президентской кампании Бориса Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко. Об этом во вторник заявила Собчак во время своей первой пресс-конференции.

Бывшая ведущая «Дома-2» напомнила, что Малашенко проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году.

Гражданская супруга Малашенко Божена Рынска на своей странице в социальной сети Facebook написала, что шокирована таким решением, которое, по ее словам, муж принял самостоятельно.

В своем посте светская львица отметила, что она не может комментировать услышанное, поскольку сейчас надо «все осмыслить».

Кроме того, Рынска также написала, что она остается сторонницей российского блогера Алексея Навального.

«Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря. Так как мы уже три года пытаемся воспроизвести общего ребенка, я не хочу с ним расходиться, мы 6 лет вместе (...) Нежданчик», — написала она.

Подписчики светской львицы разделились на два лагеря. Одни сочувствуют ей, отмечая, что это «предательство» со стороны супруга. Другие пытаются ее образумить, объясняя, что «ругаться из-за политических взглядов — глупо».