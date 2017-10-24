Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Чемодан с останками пятилетнего ребенка нашли в выгребной яме под Иркутском
Общество
Нежданчик: Рынска шокирована решением мужа возглавить штаб Собчак
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Нежданчик: Рынска шокирована решением мужа возглавить штаб Собчак

    14:07  24 Октября 2017
    60

    Рынска

    Москва, 24 октября. Штаб кандидата в президенты Российской Федерации скандальной журналистки Ксении Собчак возглавил один из основателей НТВ и консультант президентской кампании Бориса Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко. Об этом во вторник заявила Собчак во время своей первой пресс-конференции.

    Рынска

    Бывшая ведущая «Дома-2» напомнила, что Малашенко проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году.

    Гражданская супруга Малашенко Божена Рынска на своей странице в социальной сети Facebook написала, что шокирована таким решением, которое, по ее словам, муж принял самостоятельно.

    В своем посте светская львица отметила, что она не может комментировать услышанное, поскольку сейчас надо «все осмыслить». 

    Кроме того, Рынска также написала, что она остается сторонницей российского блогера Алексея Навального.

    Рынска

    «Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря. Так как мы уже три года пытаемся воспроизвести общего ребенка, я не хочу с ним расходиться, мы 6 лет вместе (...) Нежданчик», — написала она. 

    Подписчики светской львицы разделились на два лагеря. Одни сочувствуют ей, отмечая, что это «предательство» со стороны супруга. Другие пытаются ее образумить, объясняя, что «ругаться из-за политических взглядов — глупо». 

    Автор: Дана Балан
    #навальный #собчак #ельцин #рынска #выборы-2018 #малашенко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        1334
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        3254
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1257
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1592