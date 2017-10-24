Курды в Киркуке взрывают мосты, чтобы замедлить продвижение «Хашд аш-Шааби»

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Эрбиль, 24 октября. Курдские силы пешмерга препятствуют продвижению шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» на севере Ирака.

Курдское издание Rudaw сообщило, что курдские ополченцы были вынуждены взорвать два моста черед приток реки Тигр Малый Заб около населенного пункта Алтун Купри. Этот шаг курды предприняли для того, чтобы остановить продвижение шиитской милиции «Хашд аш-Шааби», которая продолжает действовать на территории провинции Киркук.

По данным источника за последние дни провинцию Киркук покинуло около 120 тысяч курдов. Население бежит в города Эрбиль и Сулеймания. По предварительным данным в ходе нападения ирано-иракских войск на Киркук в провинции погибло около 400 мирных жителей, еще порядка 200 человек считаются пропавшими без вести.