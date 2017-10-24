Шойгу призвал страны АСЕАН принять участие в восстановлении Сирии

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Кларк, 24 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил на заседании в Филиппинах, что Сирия сейчас нуждается в серьезной гуманитарной поддержке.

На заседании глав военных ведомств стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Сергей Шойгу отметил, что Сирийская арабская республика испытывает острую нехватку медикаментов и продуктов питания. Стране необходимо восстанавливать объекты социальной инфраструктуры, а также разминировать обширные территории.

Министр обороны России призвал своих коллег присоединиться к гуманитарной миссии в Сирии, отметив, что РФ со своей стороны готова оказывать любое содействие.

Ранее «Вечерняя Москва» написала, что Шойгу передал Сербии партию из шести истребителей МиГ-29.