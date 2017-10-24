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Общество
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Общество
Суд арестовал обвиняемого в покушении на журналистку Фельгенгауэр
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    Суд арестовал обвиняемого в покушении на журналистку Фельгенгауэр

    13:03  24 Октября 2017
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    Суд арестовал обвиняемого в покушении на журналистку Фельгенгауэр

    Москва, 24 октября. Напавший на Татьяну Фельгенгауэр в редакции радиостанции «Эхо Москвы» задержан по обвинению в покушении на убийство.

    Следствие предъявило обвинение гражданину России и Израиля Борису Грицу. Его действия классифицированы по части 3 статьи 30, статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»), передает РИА Новости.

    Как следует из оглашенных в суде материалов, подозреваемый проник в редакцию радиостанции и ударил заместителя главного редактора Фельгенгауэр ножом в шею. Гриц частично признал вину, заявив, что не имел намерения убивать женщину.

    Пресненский суд Москвы избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Сам обвиняемый просил не отправлять его в СИЗО, ограничившись домашним арестом. Мужчине грозит до 11 лет тюрьмы, однако сначала экспертиза должна оценить его психическое состояние в момент преступления. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #суд #эхо москвы #фельгенгауэр
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