Украина просит Россию экстрадировать Тюрина по делу об убийстве Вороненкова

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Киев, 24 октября. Генпрокуратура Украины просит российские власти экстрадировать бывшего гражданского супруга Марии Максаковой Владимира Тюрина. По версии Киева, он причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Украинская Генпрокуратура направила России запрос на экстрадицию Владимира Тюрина. По словам источника из украинского ведомства, документ был отправлен 9 октября. Ответа российской стороны пока не последовало, пишут украинские СМИ.

Ранее глава Генпрокуратуры Юрий Луценко заявил, что считает бывшего гражданского супруга Марии Максаковой заказчиком убийства Вороненкова. Напомним, что убийство произошло в конце марта текущего года в центре Киева.

Сам Тюрин назвал «грязными интригами» обвинения Киева и попросил не впутывать его в расследование. Он подчеркнул, что украинские политики преследуют собственные цели, используя его имя в подобных «инсинуациях». В России Тюрина причастным к гибели Вороненкова не рассматривают.