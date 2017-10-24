Украина просит Россию экстрадировать Тюрина по делу об убийстве Вороненкова
Киев, 24 октября. Генпрокуратура Украины просит российские власти экстрадировать бывшего гражданского супруга Марии Максаковой Владимира Тюрина. По версии Киева, он причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Украинская Генпрокуратура направила России запрос на экстрадицию Владимира Тюрина. По словам источника из украинского ведомства, документ был отправлен 9 октября. Ответа российской стороны пока не последовало, пишут украинские СМИ.
Ранее глава Генпрокуратуры Юрий Луценко заявил, что считает бывшего гражданского супруга Марии Максаковой заказчиком убийства Вороненкова. Напомним, что убийство произошло в конце марта текущего года в центре Киева.
Сам Тюрин назвал «грязными интригами» обвинения Киева и попросил не впутывать его в расследование. Он подчеркнул, что украинские политики преследуют собственные цели, используя его имя в подобных «инсинуациях». В России Тюрина причастным к гибели Вороненкова не рассматривают.