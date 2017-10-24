Главой штаба Собчак стал консультант президентской кампании Ельцина 1996 года
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Москва, 24 октября. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак во вторник сообщила, что ее предвыборный штаб на выборах президента в 2018 году возглавил Игорь Малашенко, который участвовал в избирательной кампании Бориса Ельцина. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции Собчак.
Собчак раскрыла главную интригу этих дней.
«Главная интрига этих дней. Приветствуйте: Игорь Малашенко, он один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей телеканала НТВ», — заявила 35-летняя Собчак в ходе пресс-конференции.