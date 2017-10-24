Главой штаба Собчак стал консультант президентской кампании Ельцина 1996 года

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Москва, 24 октября. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак во вторник сообщила, что ее предвыборный штаб на выборах президента в 2018 году возглавил Игорь Малашенко, который участвовал в избирательной кампании Бориса Ельцина. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции Собчак.

Собчак раскрыла главную интригу этих дней.