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Главой штаба Собчак стал консультант президентской кампании Ельцина 1996 года
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    Главой штаба Собчак стал консультант президентской кампании Ельцина 1996 года

    13:05  24 Октября 2017
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    Главой штаба Собчак стал консультант президентской кампании Ельцина 1996 года

    Москва, 24 октября. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак во вторник сообщила, что ее предвыборный штаб на выборах президента в 2018 году возглавил Игорь Малашенко, который участвовал в избирательной кампании Бориса Ельцина. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции Собчак.  

    Собчак раскрыла главную интригу этих дней.

    Главой штаба Собчак стал консультант президентской кампании Ельцина 1996 года

    «Главная интрига этих дней. Приветствуйте: Игорь Малашенко, он один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей телеканала НТВ», — заявила 35-летняя Собчак в ходе пресс-конференции. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #собчак #выборы-2018 #малашенко
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