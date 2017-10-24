Порошенко мог увидеть «свет в конце тоннеля» в Донбассе только через дуло танка — эксперт

В Избранное

Украинский президент Петр Порошенко смог разглядеть «свет в конце тоннеля» в разрешении донбасского кризиса. При этом он признал, что до развязки еще далеко.

«К сожалению, война еще очень далека до завершения, хотя мы имеем свет в конце тоннеля», — заявил украинский лидер.

«Если господин Порошенко взглянет на Донбасс через дуло танка или прицел артиллерийского орудия, то тогда, возможно, он и сможет увидеть свет в конце тоннеля. На мой взгляд, пока нет ни одного признака того, что стороны смогут договориться. Закон, принятый Радой (о реинтеграции Донбасса — прим. ФАН), об этом наглядно свидетельствует. Заявление, которое сделал президент России Владимир Путин на «Валдае» еще раз подтвердило, что Россия не позволит решить этот вопрос военным путем и с кем-то там разобраться. Поэтому сложно говорить о том, какой «свет в конце тоннеля» увидел Порошенко. Может, ему там фонариком кто подсветил. Это даже трудно комментировать, — говорит в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог и публицист Леонид Крутаков.

Старший научный сотрудник РИСИ и историк Олег Неменский назвал заявление Порошенко банальным и напомнил, что подобные слова звучали еще во время предвыборной кампании действующего президента Украины.

«Теперь фокус риторики сместился, он говорит, что война продлится долго, по крайней мере, он не обещает закончить ее в какие-то конкретные сроки. «Свет в конце тоннеля» — это чисто политическое высказывание. Задача Порошенко состоит в том, чтобы смирить общество с тем, что война — это продолжительный фактор, с которым обществу придется существовать по крайней мере ближайшие годы», — рассуждает Неменский.

По словам эксперта, поддержка Порошенко в обществе крайне низка, она продолжает свое падение за счет тех акций протеста, которые происходят напротив здания Верховной Рады. Также негативное воздействие на имидж действующего украинского президента оказал «прорыв» Саакашвили.

«Шансы переизбраться в 2019 году и даже в 2018 году, в случае досрочных выборов, у Порошенко крайне малы. Его задача сейчас — работать не на рейтинг, а на сохранение спокойствия в обществе. Если протесты перерастут во что-то более серьезное, то президент предпримет попытку активизировать действия на фронте», — продолжает Неменский.

Порошенко может попытаться отвлечь действия ветеранов АТО на «войну» с Россией, чтобы снизить градус политического давления на свою персону.

«К активизации боевых действий обществу тоже нужно морально готовиться. Война — это своего рода способ существования нынешней власти», — предупреждает Неменский

Накануне сторонник депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша, командир 5-го отдельного батальона «Украинской добровольческой армии» Владислав Литвин заявил о том, что ВСУ готовятся зачистить Донбасс. Для этой цели уже начали формироваться батальоны и роты. При этом Литвин усомнился в успехе спецоперации, по его словам, он будет зависеть от состава командования.

Крутаков считает, что боевики из Западной Украины никогда не смирятся с выходом Донецкой и Луганской народных республик из состава страны. Вместе с тем националистические батальоны — это тот фундамент, на котором держится существующий киевский режим.