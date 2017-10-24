Конфликт технологий: Москва отбивается от индийских шантажистов и торговцев оружием США

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В Индии допустили отказ от сотрудничества с Российской Федерацией в создании нового истребителя пятого поколения, сообщает американское издание Defense News. Причиной возможного срыва контракта называют якобы отсталость российских военных технологий и их неспособность конкурировать с американскими аналогами. Возможно, индийские военные пытаются выбить лучшие условия по уже заключенному соглашению, предполагает военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.

Американское издание ссылается на доклад командования военно-воздушных сил Индии, в котором сообщается, что создаваемый на базе российского истребителя пятого поколения Су-57 самолет не обладает достаточным уровнем скрытности и не имеет модульной концепции силовой установки, что якобы приводит к удорожанию технического обслуживания воздушного судна. Именно на этом основании военные предложили властям страны выйти из российско-индийской программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft).

«Все что мы создаем для себя,— это некие топовые технологии, и делиться ими в полном объеме мы не намерены, даже несмотря на соглашение о совместном создании истребителя пятого поколения или любой другой высокотехнологичной продукции военного назначения. Может быть, именно поэтому мы наблюдаем некое неудовольствие со стороны Индии, которой бы хотелось получить все и сразу», — поясняет ситуацию военный эксперт.

Другими словами, подобными заявлениями индийское командование ВВС намеревается припугнуть Россию и вынудить ее вывести переговоры на другой уровень, когда Москва бы согласилась на передачу самых современных разработок.

«Тут еще необходимо обратить внимание на то, что американцы также пытаются достаточно активно продвигать свою военную технику на индийском рынке вооружений. Они ведь даже предлагали индусам локализовать производство своих истребителей на территории Индии. Правда, речь идет не о машинах пятого поколения, а скорее о таких воздушных судак как F-16 и F-18. Кстати, американцы ведь тоже не передают свои технологии, тот же F-22 не поставлялся на экспорт, хотя многие союзники США на это рассчитывали», — продолжает Пономаренко.

Между тем индийский военный эксперт Вайджиндер Тхакур заявил, что создаваемое в рамках FGFA изделие будет оснащаться двигателями Product 30, который на 30% легче и экономичнее устанавливаемых на оригинальный Су-57 агрегат.

«Нужно также понимать, что предлагая Нью-Дели свои истребители, США пытаются выбить Россию с рынка индийских вооружений. Дело ведь в том, что этот рынок большой, и борьба на нем ведется серьезная. А вообще, сравнивать Су-57 и F-35 неправильно, потому что, во-первых, мало информации по этим самолетам, и, во-вторых, мало данных по самому российско-индийскому проекту. Так что некорректно говорить об отсталости наших технологий и сравнивать какие-то характеристики, тут необходимо детально смотреть на те требования, которые изначально предъявлялись к проекту FGFA. Возможно ведь, что технология «стелс» вообще не фигурировала в проекте», — говорит собеседник ФАН.

Он же подчеркнул, что давление, оказываемое на Российскую Федерацию в этом вопросе, носит политический характер. В настоящее время мы можем наблюдать борьбу, в которой каждая сторона преследует свои интересы: Нью-Дели необходимо получить как можно больше технологий, Вашингтон намеревается выйти на индийский рынок вооружений за счет срыва контракта Индии и России, а Москве необходимо реализовать соглашение, чтобы надолго застолбить место в индийском регионе. Но Россия просто так не сдаст позиций, и проект FGFA будет реализован.

Напомним, российский холдинг «Сухой» и индийская компания Hindustan Aeronautics работают над созданием истребителя пятого поколения с 2007 года. Бюджет программы оценивается в десять миллиардов долларов. Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Су-57 должен будет заменить советский и российский многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27. Новый самолет оснащен перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой и принципиально новым комплексом авионики. Су-57 преподносится как основной конкурент американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35.