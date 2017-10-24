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Эксперт о потерях Киева из-за «Северного потока—2»: У Украины нет шансов сохранить свое транзитное значение
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    Эксперт о потерях Киева из-за «Северного потока—2»: У Украины нет шансов сохранить свое транзитное значение

    13:31  24 Октября 2017
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    Провал Киева: даже без «Северного потока—2» Украина не сможет сохранить свое транзитное значение

    Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович заявила, что строительство Россией газопровода «Северный поток—2» ежегодно будет лишать Украину 2,7 млрд долларов транзитных доходов в год — 3% ВВП. Политолог, историк, старший научный сотрудник Российского института стратегического исследования Олег Неменский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что строительство газопровода «Северный поток—2» неизбежно, и оно будет означать поражение нынешней украинской власти.

    «У Украины нет другого выхода, как терять новые и новые деньги, — комментирует для ФАН Олег Неменский. — В ближайшие три года Киеву нужно выплатить долгов больше, чем на 30 млрд долларов. То, что Киев будет терять эти три миллиарда из-за строительства газопровода, было известно. Америка и некоторые ее союзники в Европе, как Польша, пытаются сопротивляться и препятствовать строительству. Но проект «Северный поток—2» будет реализован. Тем более, что в этом заинтересована Германия. Соответственно вся энергосистема Украины будет переведена на режим минимального использования — прокачка до 50 млрд кубометров в год, что означает, что система не сможет окупать собственное содержание. Такова реальность геополитической катастрофы, которая произошла с этой страной. В нынешней форме, с нынешней идеологией и формой правления никакого разворота к России или потепления быть не может».

    Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что Киев мог бы вернуться к закупкам газа у России, если бы точку расчета газа перенесли на восточную границу Украины с западной. Такого мнения придерживается вице-премьер Украины по вопросам энергетики Владимир Кистион.

    «Подобные заявления делались и не раз. Украина по-прежнему пытается диктовать свои условия, но они давно никому не интересны. У Украины нет шансов сохранить свое транзитное значение, — считает собеседник ФАН. — В этом можно увидеть поражение украинской власти. Надо сказать, что и без потери этих трех миллиардов в год, в ближайшее время Украину ждут тяжелые времена в экономическом плане, которые будут выражаться и в политических неурядицах, на фоне которых транспортировка газа через Украину будет выглядеть крайне рискованной и опасной затеей».

    Строительство газопровода «Северный поток—2» неизбежно

    Позднее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал заявление Кистиона. По его словам, «формулировка, очевидно, некорректна, учет транзитного газа ведется и на восточной, и на западной границе Украины». Куприянов также подчеркнул, что это вопрос взаимоотношений не с Киевом, а с европейскими клиентами.

    Автор: Алексей Громов
    #северный поток-2 #йованович #газ #газпром #транзит #кистион #куприянов #неменский
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