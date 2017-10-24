В Избранное

Москва, 24 октября. Прирост реальных зарплат в России за три квартала текущего года составил 2,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВТБ «Капитал».

«Граждане чувствую это с некоторым лагом, но постепенно восстанавливается эта сфера, чрезвычайно важная и для социальной сферы, и для экономики», — подчеркнул Путин.

По предварительной оценке, инвестиции в основной капитал предприятий и организаций выросли на 4,2 процента, продолжил президент. «Это в два с лишним раза выше темпов роста ВВП за тот же период», — добавил Путин.