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Экономика
Прирост реальных зарплат в России составил 2,5% — Путин
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    Прирост реальных зарплат в России составил 2,5% — Путин

    13:43  24 Октября 2017  /обновлено: 14:09  24 Октября 2017
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    Прирост реальных зарплат в России составил 2,5% — Путин

    Москва, 24 октября. Прирост реальных зарплат в России за три квартала текущего года составил 2,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВТБ «Капитал».

    «Граждане чувствую это с некоторым лагом, но постепенно восстанавливается эта сфера, чрезвычайно важная и для социальной сферы, и для экономики», — подчеркнул Путин.

    По предварительной оценке, инвестиции в основной капитал предприятий и организаций выросли на 4,2 процента, продолжил президент. «Это в два с лишним раза выше темпов роста ВВП за тот же период», — добавил Путин.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #экономика #зарпалата
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