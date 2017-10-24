Атака безумца: Песков прокомментировал нападение на журналистку «Эха Москвы»

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Москва, 24 октября. В Кремле считают нападение на журналистику «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр «атакой безумца». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил сожаления и сожаления в связи со случившимся Фельгенгауэр, ее близким и коллективу радиостанции, а также пожелал журналистке скорейшего выздоровления. По словам Пескова, данный случай связан с «проявлением безумия» и пытаться связывать его с другими субстанциями было бы нелогично.

«Но, конечно же, подобное трагические случаи они вызывают глубочайшие сожаления и, скажем так, действия безумца — они и есть действия безумца. Пытаться с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет — это абсолютно нелогично и неверно», — заявил Песков журналистам.

Напомним, накануне неизвестный мужчина ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ножом в шею замглавреда Татьяну Фельгенгауэр. Журналистку госпитализировали. Нападавший задержан, его личность установлена. Во вторник суд предъявил ему обвинение.