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Шойгу подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Филиппинами
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    Шойгу подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Филиппинами

    12:41  24 Октября 2017
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    Шойгу подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Филиппинами

    Кларк, 24 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу подписал соглашение о сотрудничестве военных ведомств двух государств со своим филиппинским коллегой Дельфином Лорензаной.

    Военное ведомство РФ сообщает, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве России и Филиппин было заключено во вторник 24 октября на остове Лусон. Свои подписи под документом поставили министры Сергей Шойгу и Дельфин Лорензана.

    Соглашение было достигнуто в ходе четвертого совещания министров обороны стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров.

    Ранее агентство URA.ru написало, что Шойгу заявил о значительном сокращении подконтрольных боевикам территорий в Сирии.

    Шойгу подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Филиппинами

    Автор: Алексей Громов
    #россия #филиппины #сергей шойгу #соглашение
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