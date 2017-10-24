Шойгу подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Филиппинами

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Кларк, 24 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу подписал соглашение о сотрудничестве военных ведомств двух государств со своим филиппинским коллегой Дельфином Лорензаной.

Военное ведомство РФ сообщает, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве России и Филиппин было заключено во вторник 24 октября на остове Лусон. Свои подписи под документом поставили министры Сергей Шойгу и Дельфин Лорензана.

Соглашение было достигнуто в ходе четвертого совещания министров обороны стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров.

Ранее агентство URA.ru написало, что Шойгу заявил о значительном сокращении подконтрольных боевикам территорий в Сирии.