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Общество
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Общество
Экс-губернатор Псковской области Турчак заменит Борисова в Совфеде
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    Экс-губернатор Псковской области Турчак заменит Борисова в Совфеде

    12:50  24 Октября 2017
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    Экс-губернатор Псковской области Турчак заменит Борисова в Совфеде

    Москва, 24 октября. Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак будет делегирован в Совет Федерации, решение примут после 27 октября, сообщил осведомленный источник из верхней палаты российского парламента. 

    Совфед 25 октября рассмотрит заявление сенатора от Псковской области Александра Борисова о досрочном сложении полномочий. Его место займет экс-губернатор региона Андрей Турчак, сообщил источник РИА Новости.

    Известно, что Борисов просит освободить его от обязанностей по собственному желанию. По некоторой информации, Турчак может стать вице-спикером Совфеда. Напомним, что в сентябре произошла значительная ротация губернаторских кадров, что в Кремле назвали нормальным процессом. 

    Экс-губернатор Псковской области Турчак заменит Борисова в Совфеде

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #совфед #турчак
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