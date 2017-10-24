Экс-губернатор Псковской области Турчак заменит Борисова в Совфеде

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Москва, 24 октября. Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак будет делегирован в Совет Федерации, решение примут после 27 октября, сообщил осведомленный источник из верхней палаты российского парламента.

Совфед 25 октября рассмотрит заявление сенатора от Псковской области Александра Борисова о досрочном сложении полномочий. Его место займет экс-губернатор региона Андрей Турчак, сообщил источник РИА Новости.

Известно, что Борисов просит освободить его от обязанностей по собственному желанию. По некоторой информации, Турчак может стать вице-спикером Совфеда. Напомним, что в сентябре произошла значительная ротация губернаторских кадров, что в Кремле назвали нормальным процессом.