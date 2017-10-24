Седьмой флот США: невезучий эсминец «Джон Маккейн» дал трещину

В Избранное

21 октября расположенная в Аннаполисе авторитетная организация United States Naval Institute опубликовала материал, повергший личный состав ВМС США в откровенное уныние. Многострадальный ракетный эсминец USS John S. McCain (DDG-56) дал трещину!..

Море — штука жестокая

Декларируемые Вашингтоном однополярность современного мироустройства и американское «глобальное доминирование» оказало на командование Седьмого флота ВМС США весьма странное воздействие. Его можно охарактеризовать как «расслабленность пополам с заносчивостью».

Привыкшие к тому, что им всегда и всюду уступают дорогу, командиры американских кораблей стали откровенно поплевывать не только на свои должностные инструкции, но и на соблюдение Международных Правил предупреждения столкновения судов.

Море — штука жестокая. Расплата за пренебрежительное отношение к нему наступила быстро.

9 мая 2017 года ракетный крейсер USS Lake Champlain (CG 57), входивший в состав авианосной ударной группы, возглавляемой атомным авианосцем USS Carl Vinson (CVN 70), столкнулся с южнокорейским траулером «Намъян-502». К счастью, столкновение произошло по касательной, так что оба плавсредства не пострадали, а поспешили разбежаться в разные стороны.

Уже после ЧП командующий Седьмым флотом трехзвездный адмирал Джозеф Окойн должен был сделать соответствующие выводы и «накрутить хвост» своим подчиненным. Но адмирал этого не сделал, так как был занят более важными вещами. Во-первых, вместе со своим флотом участвовал в «сдерживании» Ким Чен Ына. Во-вторых, уже без своего флота, но не менее энергично готовился осенью покинуть занимаемый пост в связи с предельным сроком службы. Иными словами, в блеске и почете уйти в отставку.

Возможно, именно стремлением Окойна «спокойно досидеть свой срок» можно объяснить тот факт, что необходимые выводы из происшествия с ракетным крейсером сделаны не были. Что, в свою очередь, стало одной из предпосылок для дальнейшего роста аварийности среди кораблей Седьмого флота.

17 июня 2017 года ракетный эсминец USS Fitzgerald (DDG-62) в 50 морских милях от базы Йокосука столкнулся с шедшим под филиппинским флагом контейнеровозом ACX Crystal. Серьезные повреждения получили машинное отделение и командный пункт связи эсминца. Семеро американских моряков погибли, трое оказались ранены. Только в феврале USS Fitzgerald закончил ремонт, который обошелся американским налогоплательщикам в 21 млн долларов. Теперь эсминец пришлось вновь тащить в доки Йокосуки.

На сей раз ЧП получилось столь громким, что спустить дело на тормозах не удалось. По результатам проведенного расследования командир эсминца и два других офицера были изгнаны из рядов US Navy с безжалостной формулировкой «в связи с утратой доверия и уверенности в способности управлять подчиненными». На всех без исключения членов ходовой вахты USS Fitzgerald, находившихся на постах в момент столкновения, были наложены взыскания. Сам же Окойн был вынужден опубликовать коммюнике, в котором жестко «порицнул» получившего пинок под зад командира эсминца, а также пообещал, что случай с USS Fitzgerald станет «уроком для остальных».

Читайте также: Сбились в «волчью стаю»: ВМС Украины перешли от бессилия к запугиванию

Судя по дальнейшим событиям, себя к «остальным» командующий Седьмого флота не причислял. Адмирал уже явно присмотрел себе теплое местечко на берегу, поэтому в ответ на все «покусывания за ласты» со стороны прессы лишь улыбался и кланялся, кланялся и улыбался. До заветной осени оставалось рукой подать!

Лирическое отступление

Перед тем как описать дальнейшие события, сделаем маленькое лирическое отступление.

Советский мультфильм «Приключения капитана Врунгеля» подарил детям много радости, а более взрослой общественности — массу запоминающихся цитат. Взять, например, хотя бы вот такое известное четверостишие:

Имя вы не зря даете,

Я скажу вам наперед:

Как вы яхту назовете,

Так она и поплывет!

Жаль, что эти стихи оказались неизвестны американским кораблестроителям. Глядишь — дело обернулось бы иначе… О чем речь? Об американском ракетном эсминце USS John S. McCain (DDG-56), названном, как нетрудно догадаться, в честь деда и отца известного сенатора-русофоба Джона Сидни Маккейна-третьего.

Дед сенатора, морской летчик, дослужился до адмиральского звания. Отец сенатора, Джон Сидни «Джек» Маккейн-младший, прошел Вторую Мировую, Корейскую и Вьетнамскую войны и также добрался до адмиральских высот. Таким образом, дед и отец сенатора Маккейна стали первой в истории US Navy парой «отец и сын», получившей звания четырехзвездного адмирала.

Их потомок тоже стал морским офицером, летчиком, но до адмирала не «дотянул». Зато во время пребывания Маккейна-младшего на посту главы Тихоокеанского командования Джон Сидни Маккейн-третий умудрился угодить во вьетнамский плен.

В отставку адмиральский внук/сын вышел капитаном, после чего подался в политику, став одним из самых известных вашингтонских «ястребов». Сенатор с восторгом приветствовал присвоение новейшему американскому эсминцу название John S. McCain. Ну и, видимо, накаркал.

Конец отступления.

Все хорошо, прекрасная маркиза?

21 августа 2017 года однотипный с USS Fitzgerald ракетный эсминец USS John S. McCain так лихо маневрировал в Малаккском проливе, что «поймал» своим левым бортом бульб либерийского танкера Alnic MC.

Полученные в результате столкновения повреждения оказались настолько серьезными, что американцы едва добрались до военно-морской базы «Чанги» в Сингапуре. Пятеро военных моряков получили ранения. Еще десять считались пропавшими без вести до тех пор, пока их останки не были обнаружены в затопленных кормовых отсеках эсминца…

Третье за короткое время ЧП с кораблями Седьмого флота возымело в Пентагоне эффект разорвавшейся бомбы. Не прошло и пары дней после происшествия в Малаккском проливе, как трехзвездный адмирал Джозеф Окойн покинул-таки свой пост. Но не торжественно, а с позором, будучи изгнан из US Navy с уже известной нам формулировкой — «в связи с утратой доверия и уверенности в способности управлять подчиненными».

В сентябре отправили на берег командира и старпома John S. McCain. В распространенном по кораблям Седьмого флота пресс-релизе сухо констатировалось, что «командир корабля проявил недальновидность, а его старший помощник продемонстрировал неумение руководить учебой членов экипажа».

На этом санкции по отношению к комсоставу Седьмого флота закончились, после чего стало считаться, что теперь-то «все хорошо, прекрасная маркиза!»

За шесть прошедших с момента аварии недель USS John S. McCain подлатали. Хотя официально сообщалось, что «выход в море для корабля не представляет опасности», битый танкером эсминец решили отправить на ремонт в Йокосуку не своим ходом и не на буксире, а погрузив на палубу специализированного судна MV Treasure.

Читайте также: НАТО в опасности: российская субмарина-призрак и прочие ужастики лоббистов

Для этого 5 октября эсминец вывели буксирами из базы «Чанги» и доставили к борту специально притопленного MV Treasure. Сутки ушли на то, чтобы установить USS John S. McCain на кильблоки, смонтированные на палубе транспортера. Кстати, это оказалось довольно непростым делом с учетом того, что длина эсминца превышала длину палубы MV Treasure. Боевой корабль пришлось ставить наискось так, чтобы нос эсминца выдавался за левый борт транспорта, а корма торчала справа от мостика MV Treasure.

Малейшая ошибка в установке одного плавсредства поверх другого могла закончиться либо опасным креном транспорта, либо дополнительными повреждениями эсминца. Но, слава богу, вроде бы управились.

7 октября команда транспорта откачала балласт за борт. Судно всплыло, одновременно приподняв из воды эсминец, после чего вся компания 11 октября тихом ходом направилась на «лечение» в Японию.

Обжегшись на молоке…

Занавес? Все так считали… до появления сообщения USNI News, с которого мы начали этот текст.

Согласно информации United States Naval Institute, в ходе транспортировки USS John S. McCain произошло новое ЧП. На правом борту ракетного эсминца возникла трещина длиной порядка четырех дюймов.

На первый взгляд, новые повреждения минимальны. Но то, что они возникли именно в средней части корпуса USS John S. McCain, специалистов настораживает. Очень похоже на то, что повреждения корабля от встречи с танкером оказались более существенными, чем это представлялось вначале. И теперь скрытые деформации начали «вылезать».

Нет, о том, что водруженный на кильблоки корпус эсминца начинает переламываться, никто не говорит. Но, обжегшись на молоке, как известно, дуют на воду… Поэтому маршрут транспорта спешно изменили. Вместо далекой Японии, MV Treasure взял курс на более близкие Филиппины. Переход в Йокосуку будет продолжен только после нового тщательного освидетельствования (и, если потребуется, дополнительного ремонта) корпуса эсминца.

Чем и когда закончится вояж несчастного USS John S. McCain, сейчас предсказать трудно. Ясно одно: если полученные эсминцем повреждения все же вынудят его списать, то волна критики в адрес флотского командования превратится в настоящий девятый вал, а то и в цунами, способное снести со своих постов куда больше человек, чем десяток старших офицеров и одного адмирала, так и не дождавшегося осени.

Вспомнит ли кто-нибудь на US Navy во время этого служебного Армагеддона о строгой необходимости соблюдения Международных Правил предупреждения столкновения судов — вопрос открытый…