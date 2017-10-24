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Общество
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Общество
Губернатор Кемеровской области взял на контроль выплату долгов угольной компании по зарплате
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    Губернатор Кемеровской области взял на контроль выплату долгов угольной компании по зарплате

    12:57  24 Октября 2017
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    Глава Кемеровской области попросил Генпрокуратуру РФ наказать виновных в задержке зарплаты

    Кемерово, 24 октября. В Генеральную прокуратуру России обратился губернатор Кемеровской области Аман Тулеев с просьбой привлечь виновных в невыплате зарплаты сотрудникам угольной компании «Заречной».

    По поручению главы региона администрация направляла письма в правительство России, также обращала внимание правоохранительных органов на сложившуюся ситуацию в компании «Заречная». Отмечается, что собственники нарушают принятые на себя финансовые обязательства. Аман Тулеев считает, что экономическая политика по отношению к людям преступна.

    «Задолженность за два месяца превысила уже 200 миллионов рублей, а долги перед бюджетом и внебюджетными фондами  — выше 2,8 миллиарда рублей», — сообщает «Газета Кемерова».

    Губернатор Кемеровской области взял под личный контроль выдачу заработной платы сотрудникам компании «Заречная».

    Автор: Дарья Смолина
    #аман тулеев #кемеровская область #заработная плата
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