Губернатор Кемеровской области взял на контроль выплату долгов угольной компании по зарплате

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Кемерово, 24 октября. В Генеральную прокуратуру России обратился губернатор Кемеровской области Аман Тулеев с просьбой привлечь виновных в невыплате зарплаты сотрудникам угольной компании «Заречной».

По поручению главы региона администрация направляла письма в правительство России, также обращала внимание правоохранительных органов на сложившуюся ситуацию в компании «Заречная». Отмечается, что собственники нарушают принятые на себя финансовые обязательства. Аман Тулеев считает, что экономическая политика по отношению к людям преступна.

«Задолженность за два месяца превысила уже 200 миллионов рублей, а долги перед бюджетом и внебюджетными фондами — выше 2,8 миллиарда рублей», — сообщает «Газета Кемерова».

Губернатор Кемеровской области взял под личный контроль выдачу заработной платы сотрудникам компании «Заречная».