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Лимонов прокомментировал «стратегию» Ходорковского на президентских выборах
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    Лимонов прокомментировал «стратегию» Ходорковского на президентских выборах

    12:54  24 Октября 2017  /обновлено: 12:57  24 Октября 2017
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    Лимонов: Ходорковский не состоялся как политик

    Основатель движения «Открытая Россия», экс-олигарх Михаил Ходорковский опубликовал заявление, в котором предложил отказаться от тактики бойкота предстоящих в марте 2018 года президентских выборов. При этом Ходорковский предложил голосовать за любого приемлемого для оппозиции кандидата, но обязательно против действующего президента России Владимира Путина (отметим, сам Путин еще не делал никаких официальных заявлений по поводу своего участия в выборах 2018 года). «Личной неприязнью, возведенной в категорию политики», назвал это предложение писатель и оппозиционер Эдуард Лимонов.

    В своем обращении Михаил Ходорковский заявляет, что «предстоящие выборы президента не являются выборами», вне зависимости от участия в них кандидатов от оппозиции. Тем не менее, по мнению Ходорковского, в ходе выборных дебатов «власть становится более уязвимой, а общество политизируется», и эту возможность оппозиция должна использовать.

    Лимонов: Ходорковский не состоялся как политик

    Создатель «Открытой России» предлагает три возможных стратегии на предстоящих выборах.

    Первая — говорить обо всех оппозиционных кандидатах, добиваясь их регистрации. Вторая — голосовать против Владимира Путина за любого «приемлемого» кандидата или «против всех», хотя такая графа не предусмотрена в избирательном бюллетене. Третья — широко обсуждать ключевые для России вопросы, поднятые альтернативными кандидатами.

    Михаил Ходорковский не состоялся как политик, считает писатель, оппозиционер, председатель коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов.

    «Я считаю, что Ходорковский после выхода из тюрьмы повел себя абсолютно ненормально, идиотически, — отметил Лимонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — У него стал рефреном вечный припев — «Путин должен уйти». Думаю, это очень глупо. И я вижу, что Ходорковский просто не может простить Путину этих больше десяти лет, проведенных в тюрьме».

    По словам Лимонова, заявление Ходорковского по поводу голосования за кого угодно, только не за Путина, — «это немодный и плохой лозунг».

    «В этом уже убеждались, и Навальный это продемонстрировал на выборах 2011 года, когда он призывал голосовать за любого кандидата, кроме Путина, и результат мы видим. По-моему, очень понятная позиция у Ходорковского, и на мой взгляд, очень жалкая и стыдная. То есть — это личная неприязнь, возведенная в категорию политики. Неумный политик из Ходорковского. Он не состоялся как политик, и самое разумное, что он может сделать, это, возможно, помогать каким-то более умным оппозиционным политикам», — резюмировал Эдуард Лимонов.

    Автор: Ирина Петрова
    #ходорковский #лимонов #выборы-2018
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