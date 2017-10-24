«Почта России» отреагировала на сообщение Telegram об опоздавшем письме от ФСБ

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Москва, 24 октября. «Почта России» опровергла факт несвоевременной доставки заказного письма в адрес генерального директора компании Telegram. Об этом говорится в письме «Почты России», текст которого поступил в распоряжение Федерального агентства новостей.

По данным пресс-службы организации, письмо было доставлено вовремя, что можно увидеть по системе отслеживания почтовых отправлений с помощью регистрационного номера.

«Отправление было сдано в отделение почтовой связи города Москвы лишь 14 июля, покинуло пределы РФ 18 июля, а 19 июля поступило на территорию Великобритании и уже 21 июля было вручено адресату», — следует из сообщения «Почты России».

В пресс-службе также отметили, что при этом сроки доставки по направлению Москва — Великобритания для заказного письма составляют до 11 дней.

Напомним, ранее адвокат Павел Чиков, представляющий интересы Telegram, заявил, что «Почта России» не доставила вовремя письмо ФСБ для мессенджера.