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Эрдоган: Операция Турции в Идлибе подошла к завершающему этапу
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    Эрдоган: Операция Турции в Идлибе подошла к завершающему этапу

    12:27  24 Октября 2017  /обновлено: 12:44  24 Октября 2017
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    Эрдоган: Операция Турции в Идлибе подошла к завершающему этапу

    Анкара, 24 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция вооруженных сил Турции в сирийском Идлибе близится к финалу.

    «Операция турецких ВС в Идлибе уже, во многом, подошла к своему завершающему этапу. Впереди нас ожидает проблема с кантоном Африном, и здесь мы не пойдем ни на какие уступки», — заявил Эрдоган, слова которого приводит агентству Anadolu.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турецкая военная авиация нарезает круги в области провинции Идлиб, собирая разведданные.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция #эрдоган #идлиб
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