Эрдоган: Операция Турции в Идлибе подошла к завершающему этапу

Анкара, 24 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция вооруженных сил Турции в сирийском Идлибе близится к финалу.

«Операция турецких ВС в Идлибе уже, во многом, подошла к своему завершающему этапу. Впереди нас ожидает проблема с кантоном Африном, и здесь мы не пойдем ни на какие уступки», — заявил Эрдоган, слова которого приводит агентству Anadolu.