Песков прокомментировал сообщение СМИ об ужесточении валютного контроля

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Москва, 24 октября. Спикер Кремля Дмитрий Песков порекомендовал обращаться к российскому правительству со всеми вопросами, связанными с либерализацией валютного законодательства.

Издание «Ведомости», ссылаясь на доклад главы Минфина РФ Антона Силуанова главе правительства Дмитрию Медведеву, сообщило, что финансовое ведомство для либерализации валютного законодательства предлагает отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну.

Согласно докладу, Минфин просит дать Центробанку и кабмину полномочия в кризис вводить жесткие валютные ограничения. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос стоит задавать напрямую правительству и не опираться на СМИ.

«Это вопрос правительства. Я не думаю, что газета является лучшей платформой для детального изложения позиции по таким субстанциям. Я рекомендую вам обратиться в правительство», — предложил Песков.

По словам замглавы финансового ведомства Владимира Колычева, в Минфине давно обсуждается вопрос об отмене возврата валютной выручки экспортеров в РФ без привязки к кризису.