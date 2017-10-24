Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Чемодан с останками пятилетнего ребенка нашли в выгребной яме под Иркутском
#Соцсети
Порошенко заявил, что Украина переходит от выживания к развитию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко заявил, что Украина переходит от выживания к развитию

    14:00  24 Октября 2017
    49

    «От выживания к развитию»: Порошенко заявил о новом этапе в жизни Украины, граждане не согласились

    Киев, 24 октября. Президент Украины Петр Порошенко написал в своем Twitter, что Украина переходит от выживания к развитию и ее уверенное движение вперед не остановить. Украинцы резко отреагировали на данное заявление.

    «Страна переходит от выживания к развитию. Никто и ничто не остановит наш уверенное движение вперед. Все будет хорошо. Слава Украине!»  — заявил президент Украины.

    Украинцы не разделили радостных заявлений главы государства и даже вспомнили о бывшем президенте Викторе Януковиче.

    «Вы ошибаетесь. Говорить «Слава Украине» недостаточно. Вы не лучше Януковича».

    «Развитие))) Свет в переходах сделай, а то как бы ни споткнулся. Чтобы такое развитие было у твоей семьи и близких!!!»

    «Петр Алексеевич, люди Вас не хотят! Очень сильно не хотят! Докажите, что Вы государственный деятель, а не барыга, идите уже с миром!»

    «Кому хорошо? Растаможку авто когда отменят? Самые дорогие авто в мире в нищей Украине!»

    «Только вот все больше и больше людей выезжает за границу, потому что не видят перспектив для своих детей. А вы рассказываете!!!»

    Ранее сообщалось, что в столице Украины прошла очередная пресс-конференция, на которой обсуждали рост протестных настроений в стране. Как рассказал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, граждане Украины настроены к властям необычайно критично.

    Автор: Юлия Кошкина
    #петр порошенко #украина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        1360
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        3276
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1259
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1592