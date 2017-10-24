Порошенко заявил, что Украина переходит от выживания к развитию

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Киев, 24 октября. Президент Украины Петр Порошенко написал в своем Twitter, что Украина переходит от выживания к развитию и ее уверенное движение вперед не остановить. Украинцы резко отреагировали на данное заявление.

«Страна переходит от выживания к развитию. Никто и ничто не остановит наш уверенное движение вперед. Все будет хорошо. Слава Украине!» — заявил президент Украины.

Країна переходить від виживання до розвитку. Ніхто і ніщо не зупинить наш впевнений рух вперед. Все буде добре.



Слава Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) October 24, 2017

Украинцы не разделили радостных заявлений главы государства и даже вспомнили о бывшем президенте Викторе Януковиче.

«Вы ошибаетесь. Говорить «Слава Украине» недостаточно. Вы не лучше Януковича».

ви помиляєтесь. казати "слава Україні" не досить. ви не краще януковича — KalinaiMalina (@KalinaiMalina) October 24, 2017

«Развитие))) Свет в переходах сделай, а то как бы ни споткнулся. Чтобы такое развитие было у твоей семьи и близких!!!»

Розвиток))) світло в переходах зроби а то як би не спотикнувся, щоб такий розвиток був в твої сім'ї та родині!!! — Vladymyr (@jimmyjimvm) October 24, 2017

«Петр Алексеевич, люди Вас не хотят! Очень сильно не хотят! Докажите, что Вы государственный деятель, а не барыга, идите уже с миром!»

Петро Олексійовичу, люди Вас не хочуть! Дуже сильно не хочуть! Доведіть, що Ви є державний діяч, а не барига, йдіть вже собі з миром. Сам!! — Птичка Хохлушка (@sinnnetz) October 24, 2017

«Кому хорошо? Растаможку авто когда отменят? Самые дорогие авто в мире в нищей Украине!»

Кому добрэ?

Растаможку авто когда отменят?

Самые дорогие авто в мире в нищей Украине! — Андрей Бортников (@bortnikov86) October 24, 2017

«Только вот все больше и больше людей выезжает за границу, потому что не видят перспектив для своих детей. А вы рассказываете!!!»

Тільки от все більше і більше людей виїжджає за кордон, бо не бачать перспектив для своїх дітей. А ви розказуєте!!! — ROMAN OLEKSYN (@Rome866) October 24, 2017

Ранее сообщалось, что в столице Украины прошла очередная пресс-конференция, на которой обсуждали рост протестных настроений в стране. Как рассказал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, граждане Украины настроены к властям необычайно критично.