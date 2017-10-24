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Политика
Песков о событиях в Молдавии: Россия не вмешивается в ее внутренние дела
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    Песков о событиях в Молдавии: Россия не вмешивается в ее внутренние дела

    17:35  24 Октября 2017
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    Россия не вмешивается в дела Молдавии:

    Москва, 24 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают происходящее сейчас в Кишиневе внутренним делом Молдавии. По его словам, Москва заинтересована в развитии двусторонних отношений и приветствует соответствующий настрой на это действующего президента Игоря Додона.

    Так, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за развитием ситуации и как реагируют на подобную перестановку, песков сказал: «Мы считаем, что то, что происходит сейчас в Кишиневе — это внутреннее дело Молдавии, но вместе с тем, конечно же, мы хотели бы видеть все процессы, происходящие в строгом соответствии с законодательством».

    Как отметил пресс-секретарь, за тем, что происходит в Молдавии, в Кремле следят «самым внимательным образом». Песков добавил, что российская сторона не может и не хочет вмешиваться во внутренние дела Молдавии.

    «Мы хотим, чтобы все, что там происходит, соответствовало молдавскому законодательству и чтобы все осуществлялось в действительном соответствии с духом и буквой закона», — заключил пресс-секретарь.

    Россия не вмешивается в дела Молдавии:

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет выстраивать отношения с Молдавией, исходя из того, насколько Кишинев готов к сотрудничеству

    Автор: Тимур Румянцев
    #песков #молдавия
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