Сирия новости 24 октября 12.30: 14 мирных жителей Дейр эз-Зора убито ударами коалиции, население Идлиба выступает против «Тахрир аш-Шам»

В Избранное

Сирия, 24 октября. Под ударами ВВС международной коалиции погибло 14 мирных жителей Дейр эз-Зора, население Идлиба поддерживает турецкую кампанию против «Тахрир аш-Шам», взрыв мины ИГ1 привел к гибели двух жителей Саламии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют боевиков в Дамаске и Хаме, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: ведут обстрел позиций ССА в Дамаске, теряет позиции в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: отбила у ИГ поселение в Хаме, потеряла командира в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций SDF в Алеппо.

Курды: готовят новых бойцов для поддержания порядка в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удары по Дейр эз-Зору, в результате чего погибло 14 мирных жителей.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Almanar News сообщает, что боевики «Джейш аль-Ислам» обнаружили и обезвредили взрывное устройство, заложенное на территории между районами Мисраба и Хараста на востоке Дамаска.

Террористы «Исламского государства» ведут минометный обстрел позиций Сирийской свободной армии (ССА) в районе Ялда, недалеко от лагеря беженцев Ярмук. По данным Almanar News, в результате нападения исламистов ликвидировано 10 «свободной армии».

ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации боевиков радикальной оппозиции в районе ферм Бейт Джинн. Об этом пишет на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Алеппо

Турецкая армия и подконтрольные Анкаре боевики Сирийской свободной армии (ССА) ведут обстрел позиций курдов в деревне Босан, расположенной к югу от Африна. Об этом сообщает Almanar News.

Также информационное агентство передает, что боевики «свободной армии» арестовали командира недавно созданной группировки «Хамза Асад Аллах» на севере провинции Алеппо. По данным Almanar News, руководство ССА заявило, что на территории региона запрещено создавать какие-либо военизированные формирования без согласования с временным оппозиционным правительством.

В города Анадан взорвался склад боеприпасов радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», передает Almanar News.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе насосной станции Т-2 продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой ВКС РФ и «Исламским государством»1 Информационное агентство Almanar news пишет, что сирийская армия ведет артиллерийский обстрел зон дислокации террористов ИГ. Ранее сообщалось, что армия Башара Асада под прикрытием российской авиации установила огневой контроль над станцией Т-2, а также зачистила от ИГИЛ1 населенный пункт Аль-Курия и начала подготовку к штурму позиций террористов «Исламского государства» в районе Аль-Ашара.

ВВС международной коалиции нанесли удары по мирному кварталу Эль-Кусур города Дейр эз-Зор. Местные источники сообщают, что в результате авианалета альянса во главе с США погибло 14 мирных жителей и еще 32 человека получили ранения.

Провинция Идлиб

Жители города Джиср аль-Шугур выражают поддержку турецким ВС, действующим на территории провинции Идлиб, сообщает Almanar News. На зданиях населенного пункта появились надписи, призывающие к скорейшему свержению группировки «Тахрир аш-Шам».

Ранее сообщалось, что в городе Ад Дана на севере региона в результате взрыва заминированного автомобиля был ликвидирован командир радикальной коалиции «Тахрир аш-шам» Мустафа Захри.

Информационное агентство Almanar News передает, что турецкие военные убили человека, пытавшегося перейти через сирийско-турецкую границу.

Провинция Ракка

В тренировочном лагере Демократических сил Сирии (SDF) в Айн Исса началась подготовка новых бойцов, сообщает Sputnik News. Несколько дней назад программу тренировок под куроводством военных международной коалиции во главе с США закончили 150 бойцов. По данным издания, новая партия курдских ополченцев будет следить за порядком и подавлять беспорядки в освобожденном ранее силами SDF городе Ракка и других населенных пунктах провинции.

Ранее сообщалось, что курдские вооруженные формирования притесняют арабское население региона. Курды отменяют изучение арабского языка в школах, изымают имущество для своих нужд. Подобные действия бойцов SDF повлекли за собой создание на территории Ракки новой джихадистской группировки «Харакат аль-Кайям», которая объявила главной своей целью борьбу с курдскими оккупантами.

Провинция Хама

В городе Саламия на востоке провинции Хама произошел взрыв. По данным Almanar News, в результате детонации СВУ, заложенного террористами ИГИЛ в населенном пункте, погибло два мирных жителя.

Также в юго-восточной части региона продолжается противостояние между радикалами группировки «Тахрир аш-Шам» и террористами ИГИЛ. Ранее сообщалось, что боевики «Джебхат ан-Нусры»1 отбили у «Исламского государства» поселение Абу Лафа.

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укреплений радикальных боевиков в районе города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Об этом сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Хасака

ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по предполагаемым зонам дислокации террористов ИГИЛ в поселении Аль-Дашиша на юге провинции Хасака. Almanar News передает, что в результате авианалета сил антитеррористического альянса во главе с США погибло два мирных жителя.

На востоке Хасаки прогремел взрыв, сообщает Almanar News. По данным информационного агентства, в районе Аль-Хол сдетонировало взрывное устройство, заложенное в жилом секторе террористами «Исламского государства». В результате инцидента погиб один человек.

Местные источники в Хасаке передают, что США хотят создать на юго-востоке Сирии буферную зону подобную пограничному переходу Ат-Танф в провинции Хомс. Для этого проамериканским формированиям необходимо занять Абу Кемаль, в котором находится важный транспортный узел, соединяющий Ирак и Сирию. Наступление планируется из района Аш-Шаддади вдоль сирийско-иракской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)