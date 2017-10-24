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Общество
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Украина
В Киеве задержали 30 националистов в зале суда
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    В Киеве задержали 30 националистов в зале суда

    12:20  24 Октября 2017
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    В Киеве задержали 30 националистов в зале суда

    Киев, 24 октября. Украинская полиция задержала 30 националистов, блокировавших работу Святошинского районного суда Киева. Об этом во вторник заявил руководитель управления Нацполиции по Киеву Андрей Крищенко. 

    По его словам, были задействованы подразделения полиции. В настоящее время задержаны три десятка националистов, которых доставят в Шевченковское управление. 

    Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку их действиям, передают слова Крищенко украинские СМИ.

    В Киеве задержали 30 националистов в зале суда

    Он также сообщил, что обстановка в здании суда на данный момент спокойная. Действия задержанных киевская полиция квалифицировала как хулиганство. 

    Напомним, в минувший понедельник киевский суд рассматривал дело о вынесении меры пресечения бывшему командиру батальона Организации украинских националистов (группировка запрещена в России) Николаю Кохановскому, которого задержали накануне за стрельбу. 

    Автор: Дана Балан
    #киев #суд #украина #полиция
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