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Боевики «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) контролируют лишь пять процентов территории Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«До начала операции Воздушно-космических сил России ИГИЛ1 контролировала более 70% территории Сирии», — заметил Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран-участниц АСЕАН.

Кроме того, российский министр также привел другие цифры. Так, за два года усилиями российских ВКС удалось уничтожить практически тысячу тренировочных лагерей боевиков и сотни единиц военной техники, освободить 998 населенных пунктов.

«Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С 2015 года в дома вернулись один миллион 126 тысяч человек», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Вопреки ожиданиям

Военный Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что операция российских ВКС в Сирии начиналась, когда большинство в мировом сообществе считало правление Башара Асада почти законченным, а проблему терроризма готовилось решать в течение долгого срока. В успех же российской армии, возможности которой традиционно занижались, мало кто верил на Западе и Ближнем Востоке.

«Террористы контролировали не только территорию, но и серьезные людские и экономические ресурсы. Кроме того, они имели возможность получать снабжение и пополнение из-за рубежа, обосновавшись в приграничных районах. Все это расценивалось западными экспертами как предпосылки к затяжной войне с формированиями боевиков. Конечным ее итогом должен был стать раздел Сирии на несколько слабых государств, подчиняющихся американским союзникам», — добавил Сергей Простаков.

По словам военного эксперта, сейчас положение дел выглядит совсем иначе. Террористические формирования были выбиты с помощью российских ВКС из таких важных городов, как Алеппо и Пальмира, завершается освобождение Дейр-эз-Зора. Размеры освобожденной территории также говорят сами за себя. Российские вооруженные силы внесли решающий вклад в разгром террористов, и Сирия уже больше не станет их главной базой. Действия российских войск продемонстрировали высокий уровень их боеготовности, эффективность и современность применяемого в контртеррористической операции оружия.

«Остаются сложности, связанные с действиями западной коалиции. При ее поддержке были освобождены Ракка и Мосул, что позволяет говорить американским представителям о решающем значении их вооруженных сил. Но в реальности авиация США и их союзников нанесла огромный урон освобожденным городам и местному населению, что в дальнейшем может сказаться самым негативным образом», — рассказал Сергей Простаков.

Военный эксперт отметил, что нынешняя волна террористической активности не получила бы поддержки, если бы ранее американцы не совершили множество преступлений в Ираке в начале 2000-х годов. Сейчас есть риск повторения такого развития событий, а единственной альтернативой является осуществляемый Россией курс по налаживанию мирной жизни в освобожденных от террористов территориях.

1 Организация запрещена на территории РФ.