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Нижегородская студентка со скандального видео отчислилась из университета
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    Нижегородская студентка со скандального видео отчислилась из университета

    12:32  24 Октября 2017
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    Нижегородская студентка со скандального видео отчислилась из университета

    Нижний Новгород, 24 октября. Студентка из Нижнего Новгорода, которая на минувших выходных стала героиней скандального видео, снятого в клубе, написала заявление об отчислении из университета.

    Как стало известно ФАН, девушка училась на педагога. Во вторник ей пришлось написать объяснительную о видео, которое распространилось в сети. Также студентка подписала заявление об отчислении из вуза по собственному желанию.

    Напомним, видео, на котором молодые люди прилюдно занимаются любовью на танцполе, стихийно распространилось в сети. Молодой человек вскоре после этого удалил свои аккаунты в соцсетях. Девушка на следующий день после инцидента провела онлайн-трансляцию в Periscope, где сказала, что сожалеет о случившемся.

    Тогда студентка не собиралась отчисляться из университета и сообщила подписчикам, что ее одногруппники обещали поддерживать ее и охранять от недоброжелателей.  

    Автор: Алексей Громов
    #нижний новгород #скандал #студенты
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