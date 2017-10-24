Нижегородская студентка со скандального видео отчислилась из университета

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Нижний Новгород, 24 октября. Студентка из Нижнего Новгорода, которая на минувших выходных стала героиней скандального видео, снятого в клубе, написала заявление об отчислении из университета.

Как стало известно ФАН, девушка училась на педагога. Во вторник ей пришлось написать объяснительную о видео, которое распространилось в сети. Также студентка подписала заявление об отчислении из вуза по собственному желанию.

Напомним, видео, на котором молодые люди прилюдно занимаются любовью на танцполе, стихийно распространилось в сети. Молодой человек вскоре после этого удалил свои аккаунты в соцсетях. Девушка на следующий день после инцидента провела онлайн-трансляцию в Periscope, где сказала, что сожалеет о случившемся.

Тогда студентка не собиралась отчисляться из университета и сообщила подписчикам, что ее одногруппники обещали поддерживать ее и охранять от недоброжелателей.