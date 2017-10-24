Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

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Киев, 24 октября. В столице Украины прошла очередная пресс-конференция, на которой обсуждали рост протестных настроений в стране. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, граждане Украины настроены к властям необычайно критично.

Эксперты, Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» и Александр Левцун, руководитель социологических программ Центра социальных исследований «София» привели результаты опросов и исследований, которые доказывают, что ситуация в украинском обществе сложилась взрывоопасная.

ФАН приводит основные тезисы из выступлений социологов:

- в октябре на Украине произошло обострение протестных настроений, вызванное сезонными факторами и принятием властями ряда непопулярных решений;

- 79% украинцев не одобряют работу Петра Порошенко на посту президента, против 74.6% в сентябре;

- 13,2% украинцев одобряют Порошенко против 20,5% в сентябре;

- 77% не одобряют работу Гройсмана против 74% в сентябре;

- 14.8% одобряют работу Гройсмана против 20.8% в сентябре;

Основные причины недовольства населения:

- значительный инфляционный рост цен на продукты питания, который в сентябре этого года оказался на 20% выше, чем в сентябре прошлого года;

- инфляцию подстегнула девальвация гривны и повышение пенсий, в итоге пенсионеры не успели насладиться повышением, как его съела инфляция;

- анонсированное правительством повышение роста тарифов на коммуналку;

- недовольство национал-патриотов вызвало принятие президентских законов о Донбассе;

- сокрушительный удар по репутации власти нанесла катастрофа на оружейных складах в Калиновке, только 17.5% украинцев поверили, что это был теракт, организованный Кремлем;

- 55% украинцев выступают за досрочные парламентские выборы;

- за партию «Батькивщина» готовы голосовать 12.3%, за «Оппоблок» 9.1%, за БПП 9.1%, за «Самопомочь» 5.8%, за Ляшко 5.1%, за «Життя» 4.9%.

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина», заявил ФАН, что на новом Майдане (в палаточном лагере под Верховной Радой) ищут повод для вооруженного восстания, которое может закончиться окончательным разрушением страны.

«Во-первых, там много людей с оружием. Во-вторых, слишком разношерстная часть участников и еще нужно учитывать, что произошла очень серьезная деградация гражданского актива. Если участниками майдана 2013-2014 года это был не просто стихийный поток, там было много общественных активистов с опытом, представлявших большие общественные организации, студенческие, экспертные, предпринимательские, то сейчас к сожалению, движение маргинализировано и кроме лидеров, которых мы видим там на трибунах, основная масса людей – это люди ведомые. А значит есть риск того, что можно спровоцировать спонтанные действия, такие как захват здания, столкновения. Я считаю совершенно аргументированным и заявление президента и его окружения, что организаторы этого псевдомайдана ищут повод для драки, подталкивают к конфликту, форсируют, очень быстро все происходит. От совсем диетических заявлений о необходимости антикоррупционного суда до агрессивных заявлений о срочной реализации программы «70 дней» и прямой критики президента и его окружения. Ищут повод для конфликта. Мне очень хотелось бы, чтобы у правоохранительных органов хватило ума действительно не пойти на провокацию», - предостерег директор Института стратегических исследований «Новая Украина».