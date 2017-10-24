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Политика
Собчак рассказала о своей предвыборной кампании
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    Собчак рассказала о своей предвыборной кампании

    12:51  24 Октября 2017  /обновлено: 12:53  24 Октября 2017
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    Собчак: Не собираюсь создавать политическую партию в ближайшее время

    Москва, 24 октября. Телеведущая Ксения Собчак, недавно объявившая о намерении баллотироваться в президенты РФ, заявила, что не собирается создавать какую-либо политическую партию в ближайшее время.

    «Я не человек, который представляет прямо сейчас какую-то партию и организовывать ее я не собираюсь»,  — приводит слова Собчак корреспондент ФАН. 

    При этом Собчак отметила, что собирается проехать с предвыборной кампанией по всем городам-миллионикам России.

    Напомним, ранее Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России в 2018 году. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях

    Автор: Федор Веснин
    #собчак #выборы-2018 #партия
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