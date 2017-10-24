Собчак рассказала о своей предвыборной кампании

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Москва, 24 октября. Телеведущая Ксения Собчак, недавно объявившая о намерении баллотироваться в президенты РФ, заявила, что не собирается создавать какую-либо политическую партию в ближайшее время.

«Я не человек, который представляет прямо сейчас какую-то партию и организовывать ее я не собираюсь», — приводит слова Собчак корреспондент ФАН.

При этом Собчак отметила, что собирается проехать с предвыборной кампанией по всем городам-миллионикам России.

Напомним, ранее Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России в 2018 году. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.