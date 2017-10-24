Санкции за пособничество нелегальным мигрантам в России могут ужесточить

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Москва, 24 октября. Госдума может увеличить штрафы за оформление поддельных документов и предоставление в аренду жилья и транспорта нелегальным мигрантам.

Соответствующий законопроект МВД будет рассмотрен комитетом Госдумы РФ по госстроительству во вторник, сообщает газета «Известия».

В тексте проекта предлагается поднять штрафы на 200-300 тысяч рублей для компаний и на тысячу рублей для физических лиц. Так, если законопроект одобрят, максимальный размер штрафной выплаты для граждан составит 5 тысяч рублей, для организаций – 500 тысяч.

Основанием для разработки законопроекта стали данные по количеству выявленных МВД нарушений. По данным ведомства, число случаев по предоставлению нелегалам разного рода услуг, помогающим им оставаться на территории России, растет.

Некоторые депутаты уже сообщили журналистам о том, что собираются поддержать законопроект. Так, по словам члена партии «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, нелегальная миграция способствует выводу капитала из страны. Кроме того, по мнению Емельянова, часто именно незаконные мигранты совершают преступления.

Напомним, накануне в Подмосковье обнаружили подпольный швейный цех, где работали нелегальные мигранты.