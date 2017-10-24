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Весь мир
США перебросят 12 истребителей F-35A на авиабазу в Японии
Весь мир
США перебросят 12 истребителей F-35A на авиабазу в Японии
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    США перебросят 12 истребителей F-35A на авиабазу в Японии

    11:57  24 Октября 2017
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    США перебросят 12 истребителей F-35A на авиабазу в Японии

    Москва, 24 октября. Двенадцать истребителей-бомбардировщиков F-35A и около 300 военнослужащих США будут переброшены в ноябре на военную базу в Японии в рамках ротации.

    Об этом сообщается на официальном сайте Тихоокеанского командования США (USPACOM). Воздушные суда и обеспечивающий полеты личный состав прибудут в японскую Кадену в начале ноября в рамках шестимесячной ротации.

    Напомним, в январе на военную базу в Ивакуни был переброшен американский истребитель-невидимка F-35, что положило начало размещению этих самолетов за пределами американской территории. По имеющимся у агентства Киодо данным, в планах США размещение на военной базе в Ивакуни 16 истребителей F-35, которые станут заменой для самолетов F/A-18 и AV-8 Harrier.

    Автор: Юлия Кошкина
    #япония #сша #истребитель #военная база
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