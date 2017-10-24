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Политика
Патовая ситуация: экс-премьер Польши сравнил Крым с Косово
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    Патовая ситуация: экс-премьер Польши сравнил Крым с Косово

    17:02  24 Октября 2017
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    Крым и Косово: Экс-премьер Польши указал Западу на политику двойных стандартов

    Варшава, 24 октября. Бывший глава правительства Польши Лешек Миллер заявил, что Запад признал независимость Косово, но отказывает в этом Крыму, демонстрируя «пример двойных стандартов в международной политике». 

    Действующие украинские власти не признают легитимность референдума 2014 года в Крыму, рассматривая полуостров как часть Украины. Однако Россия не собирается сдавать позиции, в Москве говорят, что вопрос о статусе полуострова закрыт. В связи с этим возникла «патовая ситуация», — такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер. 

    «В случае с Крымом возникла патовая ситуация. Россия не отступит от Крыма, а нынешняя власть на Украине заявляет, что никогда не признает события 2014 года. При этом Запад поддерживает Киев», — сказал польский политик, его слова приводят «Известия»

    Крым и Косово: Экс-премьер Польши указал Западу на политику двойных стандартов

    По словам Миллера, проблема Крыма напоминает кризис вокруг Косово, однако Запад признал статус балканской республики, несмотря на то, что никакого референдума об автономии не было. 

    «Это напоминает косовскую проблему, которая тоже по сей день полностью не решена. При этом я осознаю, что большинство западных стран признали Косово, несмотря на то что референдума не было», — добавил он.

    Крым и Косово: Экс-премьер Польши указал Западу на политику двойных стандартов

    Польский чиновник назвал ситуацию вокруг Крыма «хорошим примером двойных стандартов в международной политике», который продемонстрировали западные страны. Он считает, что проблему нужно решать исключительно путем политического диалога. 

    Напомним, что в марте 2014 года на полуострове был проведен народный референдум, по итогам которого Крым вошел в состав РФ. Ранее президент Чехии Милош Земан признал свершившимся фактом присоединение Крыма к России. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #польша #крым #косово
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