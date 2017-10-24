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Общество
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Украина
Свет в конце туннеля: Порошенко рассказал о сроках завершения конфликта в Донбассе
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    Свет в конце туннеля: Порошенко рассказал о сроках завершения конфликта в Донбассе

    12:26  24 Октября 2017
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    Порошенко: Война в Донбассе очень далека от завершения

    Киев, 24 октября. В настоящее время вооруженный конфликт в Донбассе еще крайне далек от завершения, заявил президент Украины Петр Порошенко, открывая сегодня Совет регионального развития в Киеве.

    «К сожалению, война еще очень далека до завершения, хотя мы видим свет в конце туннеля», — заявил президент Украины.

    Под «светом в конце туннеля» президент Украины, по всей видимости, понимает перспективу ввода в Донбасс миротворцев ООН. Порошенко приписал себе инициативу по вводу миротворцев ООН в Донбасс, которая была выдвинута в начале сентября Владимиром Путиным. По словам Порошенко, он выступал с этой инициативой еще в 2015 году, когда никто не поддержал Киев.

    «Сегодня у нас есть твердая поддержка наших партнеров», — заявил Порошенко.

    Напомним, предложение России по вводу миротворцев в Донбасс для защиты сотрудников СММ ОБСЕ встретило противодействие со стороны Украины — по встречному украинскому предложению, миротворцы ООН должны быть размещены по всей территории Донбасса, а также на границе с Россией, где нет боевых действий. Руководство народных республик Донбасса также объявило этот вариант неприемлемым.

    Порошенко: Война в Донбассе очень далека от завершения

    Автор: Валентин Меликов
    #порошенко
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