Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Санкции за пособничество нелегальным мигрантам в России могут ужесточить
Весь мир
«Джебхат ан-Нусра» задействовала против ИГ танки на севере провинции Хама
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Джебхат ан-Нусра» задействовала против ИГ танки на севере провинции Хама

    11:46  24 Октября 2017
    74

    «Джебхат ан-Нусра» задействовала против ИГ танки на севере провинции Хама

    Хама, 24 октября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» пытаются выбить «Исламское государство»1 из северо-восточных районов провинции Хама.

    Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1»  задействовали против «воинов Халифата» тяжелую бронетехнику. Бежавшие из Акербатского «котла» игиловцы быстро захватили множество населенных пунктов, ранее подконтрольных «Джебхат ан-Нусре».

    Главари «ан-Нусры» перебросили на север провинции Хама дополнительное подкрепление из Идлиба, но это не смогло в корне переменить ситуацию. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) продолжили наступательные действия и «Ан-Нусра» была вынуждена ввести в сражения танки.

    Игиловцы, располагающие только вооруженными пикапами, оказались в невыгодной ситуации, сообщают местные источники.

    «Джебхат ан-Нусра» задействовала против ИГ танки на севере провинции Хама

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #игил #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        951
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1489
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        372
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        543