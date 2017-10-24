«Джебхат ан-Нусра» задействовала против ИГ танки на севере провинции Хама

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Хама, 24 октября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» пытаются выбить «Исламское государство»1 из северо-восточных районов провинции Хама.

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» задействовали против «воинов Халифата» тяжелую бронетехнику. Бежавшие из Акербатского «котла» игиловцы быстро захватили множество населенных пунктов, ранее подконтрольных «Джебхат ан-Нусре».

Главари «ан-Нусры» перебросили на север провинции Хама дополнительное подкрепление из Идлиба, но это не смогло в корне переменить ситуацию. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) продолжили наступательные действия и «Ан-Нусра» была вынуждена ввести в сражения танки.

Игиловцы, располагающие только вооруженными пикапами, оказались в невыгодной ситуации, сообщают местные источники.

1 Организация запрещена на территории РФ.