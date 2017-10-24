Сирия сегодня: Египет опасается наплыва боевиков из САР и Ирака, коалиция открестилась от бомбежек Дейр эз-Зор

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Сирия, 24 октября. Синайский полуостров может стать прибежищем выдавленных из САР террористов. Оппозиция готовится к прямым переговорам с Дамаском. Коалиция отрицает факт нанесения авиаудара по жилым кварталам Дейр эз-Зор. Россия подготовила более 600 сирийских саперов. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Наплыв террористов

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси опасается, что после разгрома сил международного терроризма в Сирии и Ираке выдавленные оттуда боевики могут попытаться найти прибежище на территории его страны. Прежде всего, он боится, что террористы могут закрепиться на Синайском полуострове.

На данный момент на Синае уже действуют несколько джихадистских организаций, которые периодически совершают вылазки против египетских военных и атакуют объекты гражданской инфраструктуры страны. Прибытие «пополнения» из Сирии и Ирака только усилит синайские исламистские группировки.

«Мы считаем, что успешные антитеррористические действия в Сирии и Ираке способны привести к переброске определенного числа боевиков в Ливию, а оттуда, вероятно, и в Египет. Террористы могут распространиться по территории практически всей Восточной Африки», — заявил египетский национальный лидер.

Единая делегация и прямые переговоры

Сирийская оппозиция готовится к прямому диалогу с легитимным правительством страны в Дамаске. Сообщается, что на следующий раунд переговоров в Женеве представители оппозиции могут приехать уже в составе единой делегации.

Вероятно, объединение произойдет на основе так называемой «эр-риядской» группы. До конца октября ее представители планируют встретиться с представителями «московской» и «каирской» политических площадок оппозиционеров. Создание объединенной делегации оппозиции должно подхлестнуть пробуксовывающий женевский процесс, считают в Эр-Рияде.

Судя по сообщениям из сирийского правительства, официальный Дамаск также поддерживает идею консолидации оппозиции. Представители правящей в Сирии партии «Баас» считают, что такой шаг позволит им перейти к прямым переговорам с оппозицией без посредничества ООН или других международных организаций. Это, в свою очередь, способствует скорейшему мирному урегулированию сирийской гражданской войны.

Коалиция не признает атаку против Дейр эз-Зор

Военное командование Международной антитеррористической коалиции во главе с США отрицает факт нанесения ударов по жилым кварталам города Дейр эз-Зор. По словам официального представителя коалиционных сил Райана Диллона, ВВС США не совершали боевых вылетов над Дейр эз-Зор в сентябре и октябре текущего года.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о авианалете и ракетно-бомбовом ударе коалиционных сил по Дейр эз-Зор. По данным прессы, в ходе атаки погибло 14 мирных жителей города, еще свыше трех десятков получили ранения разной степени тяжести.

Сирийские саперы

В Сирии работает более шести сотен саперов, подготовленных российскими военными. Об этом сегодня заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он также отметил масштабный характер работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов, которые российские специалисты провели на территории Сирийской Арабской Республики (САР).