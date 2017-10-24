Голландский журналист объяснил появление статьи про «поедание крыс» в России
Москва, 24 октября. Приехавший в Россию голландский журналист Эрик ван де Бек негативно отозвался о соотечественниках из издания De Volkskrant, которое опубликовало статью о том, что жители России якобы едят крыс. Ван де Бек подчеркнул, что и Голландии не верил подобным домыслам и в России он вовсе не ожидал увидеть москвичей, гоняющихся за свежей крысой на обед.
Разумеется, измышления о том, что «Россия перешла на крыс», были ложью — поводом для них стало открытие ресторана южнорусской кухни в Москве, где подают экзотическое блюдо из мяса нутрии. Однако «водяные крысы» стали поводом для заявлений о том, что экономика России истощена западными санкциями настолько, что население голодает.
«Я хорошо ознакомлен с ситуацией благодаря моим голландским друзьям, которые живут здесь, — рассказал журналист. — Ситуация здесь совершенно отлична от того, как это представляется в наших СМИ».
В качестве примера голландских СМИ, сознательно работающих против России, ван де Бек привел популярное издание NRC — в уставных документах этого агентства прописано, что газета поддерживает блок НАТО «ради соблюдения мира и безопасности в Европе». Разумеется, поддерживающая НАТО газета считает Россию главной угрозой для мира и безопасности в Европе. Такой линии издание придерживается с 1970 года.
Голландия в рейтинге уровня свободы прессы оказалась на втором месте, уступив только Норвегии, отмечает «Ридус», однако ван де Бек уверен, что это не соответствует действительности.
«Это нечестное представление реальности. Следуйте за деньгами. Посмотрите, кто платит этим организациям, составляющим рейтинги, и вы получите ответ», — уверен ван де Бек.