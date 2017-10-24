Голландский журналист объяснил появление статьи про «поедание крыс» в России

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Москва, 24 октября. Приехавший в Россию голландский журналист Эрик ван де Бек негативно отозвался о соотечественниках из издания De Volkskrant, которое опубликовало статью о том, что жители России якобы едят крыс. Ван де Бек подчеркнул, что и Голландии не верил подобным домыслам и в России он вовсе не ожидал увидеть москвичей, гоняющихся за свежей крысой на обед.

Разумеется, измышления о том, что «Россия перешла на крыс», были ложью — поводом для них стало открытие ресторана южнорусской кухни в Москве, где подают экзотическое блюдо из мяса нутрии. Однако «водяные крысы» стали поводом для заявлений о том, что экономика России истощена западными санкциями настолько, что население голодает.

«Я хорошо ознакомлен с ситуацией благодаря моим голландским друзьям, которые живут здесь, — рассказал журналист. — Ситуация здесь совершенно отлична от того, как это представляется в наших СМИ».

В качестве примера голландских СМИ, сознательно работающих против России, ван де Бек привел популярное издание NRC — в уставных документах этого агентства прописано, что газета поддерживает блок НАТО «ради соблюдения мира и безопасности в Европе». Разумеется, поддерживающая НАТО газета считает Россию главной угрозой для мира и безопасности в Европе. Такой линии издание придерживается с 1970 года.

Голландия в рейтинге уровня свободы прессы оказалась на втором месте, уступив только Норвегии, отмечает «Ридус», однако ван де Бек уверен, что это не соответствует действительности.