В ЛНР задержаны подозреваемые убийцы депутатов Народного совета

В Избранное

Луганск, 24 октября. На территории Луганской народной республики была задержана группа диверсантов, которых подозревают в причастности к убийству депутатов Народного совета ЛНР. Об этом в ходе брифинга сообщил глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

«Выявлена и задержана очередная диверсионно-террористическая группа, действовавшая на территории нашей республики, — объявил Корнет в ходе брифинга в МВД. — Обоснованно могу сказать, что данная группа подозревается в двойном убийстве депутатов Народного совета республики».

Как рассказал глава МВД, лидер группы, Олег Чапоров, сумел скрыться от правоохранителей. Все остальные участники диверсионной группы, которых подозревают также в нападении на главу одного из коммунальных предприятий в Луганске, были задержаны и дают показания.

«Установлено, что группа Чапорова, как и группа семьи Сливок, является звеном в цепи бандформирований, которые забрасываются на территорию Республики СБУ и Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины», — рассказал Корнет.

В МВД ЛНР считают, что диверсантов могут вербовать из рядовых жителей ЛНР, которые выезжали на подконтрольную Киеву территорию в 2014 и 2015 годах. Диверсионная деятельность проводится СБУ и ВСУ для дестабилизации ситуации в Донбассе.