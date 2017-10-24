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Общество
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Россия
Путин подписал указ о назначении судей в Саратовской области
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    Путин подписал указ о назначении судей в Саратовской области

    12:00  24 Октября 2017
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    Путин подписал указ о назначении судей в Саратовской области

    Саратов, 24 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Саратовской области. С текстом документа можно ознакомиться на сайте правовой информации.

    Так, указом главы государства Антон Степанов назначен председателем Ершовского районного суда Саратовской области, Руслана Шостак стала судьей Саратовского областного суда, Оксана Стоносова — Кировского райсуда, Елена Лиско — Арбитражного суда.

    Кроме того, этим же указом председателем Воронежского областного суда назначен Василий Тарасов.

    Напомним, ранее Владимир Путин поменял начальника рабочей группы по проблемам предпринимательства.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #саратовская область
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