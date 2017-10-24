США пригрозили властям Мьянмы санкциями из-за ситуации вокруг рохинджа

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Вашингтон, 24 октября. Американский Госдепартамент рассматривает возможность введения санкций против Мьянмы в связи с нарушениями прав этнического и религиозного меньшинства — мусульман рохинджа, говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Вашингтон призвал власти Мьянмы незамедлительно принять меры, чтобы обеспечить на территории страны безопасность для возвращения беженцев из штата Ракхайн, а также устранить дискриминацию мусульман-рохинджа. Госдепартамент США напомнил, что правительство свернуло программу партнерства с Мьянмой по военно-технической линии.

«Мы изучаем механизмы ответственности, доступные в соответствии с законодательством США, в том числе глобальные санкции по «закону Магнитского», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в Нейпьидо рассматривают рохинджа как нелегальных мигрантов из Бангладеш. В течение последних нескольких лет жертвами столкновений буддистов и мусульман стали нескольких тысяч человек.

Обострение конфликта отметилось после 25 августа, когда боевики рохинджа напали на блокпосты силовиков Мьянмы. Европейские власти также планируют ввести санкции против Мьянмы, если ситуация с нацменьшинством не будет урегулирована, пишут «Аргументы и Факты».