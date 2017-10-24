Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Санкции за пособничество нелегальным мигрантам в России могут ужесточить
Весь мир
США пригрозили властям Мьянмы санкциями из-за ситуации вокруг рохинджа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США пригрозили властям Мьянмы санкциями из-за ситуации вокруг рохинджа

    11:39  24 Октября 2017
    56

    США пригрозили властям Мьянмы санкциями из-за ситуации вокруг рохинджа

    Вашингтон, 24 октября. Американский Госдепартамент рассматривает возможность введения санкций против Мьянмы в связи с нарушениями прав этнического и религиозного меньшинства — мусульман рохинджа, говорится в сообщении дипломатического ведомства. 

    Вашингтон призвал власти Мьянмы незамедлительно принять меры, чтобы обеспечить на территории страны безопасность для возвращения беженцев из штата Ракхайн, а также устранить дискриминацию мусульман-рохинджа. Госдепартамент США напомнил, что правительство свернуло программу партнерства с Мьянмой по военно-технической линии.

    «Мы изучаем механизмы ответственности, доступные в соответствии с законодательством США, в том числе глобальные санкции по «закону Магнитского», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

    Напомним, что в Нейпьидо рассматривают рохинджа как нелегальных мигрантов из Бангладеш. В течение последних нескольких лет жертвами столкновений буддистов и мусульман стали нескольких тысяч человек.

    Обострение конфликта отметилось после 25 августа, когда боевики рохинджа напали на блокпосты силовиков Мьянмы. Европейские власти также планируют ввести санкции против Мьянмы, если ситуация с нацменьшинством не будет урегулирована, пишут «Аргументы и Факты». 

    США пригрозили властям Мьянмы санкциями из-за ситуации вокруг рохинджа

    Автор: Ирина Селезнева
    #сша #мьянма #мусульмане #рохинджа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        951
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1489
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        372
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        543