Раненая журналистка «Эха Москвы» пришла в сознание

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Москва, 24 октября. В настоящее время пострадавшую вчера при нападении журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр перевели после операции в палату интенсивной терапии. В настоящее время она пришла себя и находится в состоянии средней тяжести, ее жизни ничто не угрожает, рассказал директор московского НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

«Она находится в стабильно тяжёлом состоянии — это состояние, в котором находится пациент после такого ранения. Пациентка в сознании», — рассказал Петриков.

В беседе с агентством «Интерфакс» он отметил, что «все последствия, связанные с ранением, устранены».

Напомним, вчера гражданин Израиля Борис Гриц, прорвавшийся через пост охраны на радиостанцию «Эхо Москвы», нанес Татьяне Фельгенгауэр ножевое ранение в горло. Полиции он заявил, что журналистка «сексуально преследовала его телепатически» на протяжении четырех лет.

Как сообщило издание Утро.ру, мужчина приехал из Израиля в Россию в поисках работы — уроженец советской Грузии, работавший в Калифорнийском университете и Гидрометцентре России, не мог найти работу с 2012 года. Следствие подозревает, что Гриц может симулировать безумие и намерено установить истинные причины нападения на журналистку.