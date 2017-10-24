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Раненая журналистка «Эха Москвы» пришла в сознание
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    Раненая журналистка «Эха Москвы» пришла в сознание

    11:41  24 Октября 2017
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    Раненая журналистка «Эха Москвы» пришла в сознание

    Москва, 24 октября. В настоящее время пострадавшую вчера при нападении журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр перевели после операции в палату интенсивной терапии. В настоящее время она пришла себя и находится в состоянии средней тяжести, ее жизни ничто не угрожает, рассказал директор московского НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

    «Она находится в стабильно тяжёлом состоянии — это состояние, в котором находится пациент после такого ранения. Пациентка в сознании», — рассказал Петриков.

    В беседе с агентством «Интерфакс» он отметил, что «все последствия, связанные с ранением, устранены».

    Раненая журналистка «Эха Москвы» пришла в сознание

    Напомним, вчера гражданин Израиля Борис Гриц, прорвавшийся через пост охраны на радиостанцию «Эхо Москвы», нанес Татьяне Фельгенгауэр ножевое ранение в горло. Полиции он заявил, что журналистка «сексуально преследовала его телепатически» на протяжении четырех лет.

    Как сообщило издание Утро.ру, мужчина приехал из Израиля в Россию в поисках работы — уроженец советской Грузии, работавший в Калифорнийском университете и Гидрометцентре России, не мог найти работу с 2012 года. Следствие подозревает, что Гриц может симулировать безумие и намерено установить истинные причины нападения на журналистку.

    Автор: Валентин Меликов
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