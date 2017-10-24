Посол США подсчитала убытки Киева из-за «Северного потока — 2»‍

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Киев, 24 октября. Ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода «Северный поток» станет причиной сокращения транзита природного газа через территорию Украину, что обернется для государства потерей до 3% ВВП. Об этом рассказала посол США в Киеве Мари Йованович.

«Это может привести к потере до 3% ВВП», — заявила Йованович.

Йованович также назвала энергетическую реформу на Украине «ключевым компонентом реформ», а основной ее частью — преобразование компании «Нафтогаз Украины».

Отметим, ранее глава украинского министерства энергетики Игорь Насалик назвал политику «Нафтогаза» бестолковой и признал, что положение дел в украинском энергетическом секторе оставляет желать лучшего.

Напомним, успешная реализация проекта магистрального газопровода «Северный поток-2» обеспечит поставку российского газа в Германию. Газопровод будет построен по проекту и технической документации «Северного потока-1».