Ельцин Центр погасит долги перед Свердловской областью своими помещениями

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Екатеринбург, 24 октября. Ельцин Центр хочет покрыть долговую задолженность перед Свердловской областью, передав региону помещения общей площадью 652 кв. метра.

К такой мере Центр был вынужден прийти, чтобы избежать штрафов за неуплату долгов. Погасить их он должен до конца октября, сообщает Ura.ru.

На строительство и развитие ЕЦ фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина» «занимал» у региона два млрд рублей. Основной долг фонду уже удалось погасить, однако невыплаченными пока остаются проценты от кредита – почти 600 млн рублей.

Схема Ельцин Центра неоднозначна. Переданные региону помещения фактически останутся в распоряжении Центра.

Так, против предложения фонда высказался член законодательного комитета Александр Коркин. По его словам, если регион возьмет помещения ЕЦ на баланс, они сразу же отойдут Центру обратно в бессрочное пользование. Долг будет ликвидирован, но фактически ничего не изменится.

«600 млн рублей — это три детских сада в Екатеринбурге. А сегодня мы, по сути, берем на баланс балласт», — прокомментировал депутат.

Однако на прошедшем заседании комитет свердловского Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности одобрил предложение ЕЦ. Теперь, чтобы оно вступило в силу, решение должны также поддержать на заседании Заксобрания 31 октября.