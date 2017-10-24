«Почта России» опоздала с заказным письмом ФСБ для Telegram

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Москва, 24 октября. «Почта России» не сумела своевременно доставить Telegram запрос Федеральной службы безопасности России (ФБР) о предоставлении данных для декодирования сообщений пользователей. Об этом во вторник сообщил адвокат Павел Чиков, представляющий интересы мессенджера.

По словам юриста, заказное письмо ФСБ поступило на почту 14 июля текущего года, но в результате действий «Почты России» оно не пришло в срок, из-за этого суд оштрафовал компанию за невыполнение требований ФСБ, передает телеканал «360».

«12 июля ФСБ попросила Telegram прислать переписку нескольких пользователей до 19 июля, но «Почта России» доставила письмо только 21 июля», — заявил адвокат.

Напомним, в середине октября основатель Telegram Павел Дуров объявил набор адвокатов для суда из-за мессенджера.