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Общество
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Сирия: Минобороны РФ сообщает об 11 случаях нарушения перемирия в зонах деэскалации
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    Сирия: Минобороны РФ сообщает об 11 случаях нарушения перемирия в зонах деэскалации

    11:11  24 Октября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщает об 11 случаях нарушения перемирия в зонах деэскалации

    Москва, 24 октября. Министерство обороны России расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

    По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки режим прекращения боевых действий нарушался в провинциях Даръа (1), Дамаск (3), Хомс (1) и Алеппо (6). Турецкие мониторинговые группы зафиксировали четыре случая стрельбы в провинциях Дамаск, Хама, Даръа и Алеппо.

    Отмечается, что к режиму перемирия присоединился населенный пункт Изеддин в провинции Хомс. Количество поселений, придерживающихся режима прекращения огня, на данный момент составляет 2259, сообщают в военном ведомстве России.

    Сирия: Минобороны РФ сообщает об 11 случаях нарушения перемирия в зонах деэскалации

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #перемирие #стрельба #режим
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