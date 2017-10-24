Сирия: Минобороны РФ сообщает об 11 случаях нарушения перемирия в зонах деэскалации

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Москва, 24 октября. Министерство обороны России расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки режим прекращения боевых действий нарушался в провинциях Даръа (1), Дамаск (3), Хомс (1) и Алеппо (6). Турецкие мониторинговые группы зафиксировали четыре случая стрельбы в провинциях Дамаск, Хама, Даръа и Алеппо.

Отмечается, что к режиму перемирия присоединился населенный пункт Изеддин в провинции Хомс. Количество поселений, придерживающихся режима прекращения огня, на данный момент составляет 2259, сообщают в военном ведомстве России.