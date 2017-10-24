Территория смерти: «Газпром» вычеркнул деградирующую Украину из своих планов

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Вице-премьер украинского правительства Владимир Кистион не исключил возможности возвращения к закупкам газа у России, если точка учета транзитного топлива для поставок в Европу будет перенесена с западной на восточную границу Украины. В ответ официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заметил, что точка сдачи российского газа покупателям — «это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам». Иными словами, Киев, в глазах Москвы, — больше не тот собеседник, который может что-то требовать или предлагать.

Эксперты скептически оценивают желание «Газпрома» возвращаться к прямым поставкам газа в адрес украинского «Нафтогаза». На сегодняшний день у обеих сторон существуют многомиллиардные претензии друг к другу, которые они с 2015 года пытаются разрешить в Стокгольмском арбитраже.

С другой стороны, де-факто Украина и не прекращала покупать российский газ, однако теперь он поступает на «незалежную» через сложную цепочку европейских посредников, покупающих его у «Газпрома». По этой причине он стоит в среднем на 35–45 долларов дороже, чем при прямых поставках.

Воровство из 1990-х

Украинский маршрут еще со времени СССР был основным транзитным путем поставок российского газа в Европу. Это определялось географическим положением и климатом Украины — газопроводы через степную территорию было прокладывать проще, чем через болотистую и лесистую Белоруссию, а в случае Южной Европы это и вовсе был кратчайший путь поставки.

Обретение Украиной независимости в 1991 году создало новую реальность газового транзита. В условиях тяжелой экономической ситуации на пути поставки российского газа в Европу расцвело настоящее «газовое пиратство». При полном попустительстве украинского правительства государственная компания «Укргазпром» (предшественник «Нафтогаза») начала массовый несанкционированный отбор транзитного газа, который тут же «растворялся» на территории Украины.

Основными потребителями такого «пиратского» (а фактически — украденного) газа стали украинские предприятия, в первую очередь химики и металлурги, которые при этом спокойно производили экспортную продукцию и, более того, исправно отгружали ее за рубеж. Для юридического же оправдания воровства энергоносителей был придуман особый термин — «несанкционированный отбор газа».

Двойственное отношение России к вопросу украинского «несанкционированного отбора газа» тогда определялось монопольным положением Украины на рынке газового транзита. О неожиданно вскрывающихся «потерях» на территории Украины обычно сообщал лишь «Газпром», в то время как правительства обеих стран лишь фиксировали происходящее. При этом обычно украинские власти сначала опровергали любые претензии «Газпрома», но впоследствии хищения все же признавали, причем в полном объеме.

Особенно показательным в этом плане оказалось интервью украинского президента Леонида Кучмы журналу «Шпигель» в 2000 году, когда он прямо заявил: «Москва ежегодно перекачивает через нашу страну на Запад 130 миллиардов кубометров газа. Если здесь откачают миллиард кубометров — это же ничтожная доля».

Законодательное урегулирование вопроса транзита через территорию Украины последовало только в 2004 году. Тогда, в последний год президентства Кучмы, «Газпрому» и «Нафтогазу» при посредничестве двух правительств удалось достичь компромисса. С одной стороны, Киев получил фиксированную цену на российский газ (знаменитый «газ попиисят») в 50 долларов за 1 тысячу кубометров. С другой стороны, «Газпром» добился учета европейского транзитного газа на западной границе Украины, что сделало воровство экономически бессмысленным.

В обход Украины

Впрочем, идиллия в российско-украинских газовых отношениях длилась недолго. Уже осенью того же 2004 года на Украине началась знаменитая «оранжевая» революция, которая привела к власти прозападного президента Виктора Ющенко и столь же антироссийско настроенное правительство. В новых условиях газовый конфликт между Россией и Украиной перешел в другую плоскость — открытого внешнеполитического противостояния. Что интересно, зачинщиками конфликта выступили украинские политики, посчитавшие несправедливой цену транзита за российский газ, которая была оговорена в долгосрочном контракте 2004 года.

Результатом недальновидных действий украинских властей, да еще и предпринятых в момент, когда цена на рынке природного газа начала стремительно расти, стала знаменитая «газовая война» между Россией и Украиной зимой 2005–06 годов. Попытавшись вернуться к практике несанкционированных отборов, Украина разрушила хрупкий консенсус в газовом вопросе и в итоге, взамен на удовлетворение своих требований по транзиту, была вынуждена согласиться на российские условия по оплате природного газа по среднеевропейским ценам, с учетом скидки на транзит (что тогда составило 160 долларов за 1 тыс. кубометров).

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Побочным результатом такого рода конфликта стала политика «Газпрома» по уходу от украинского транзита. Этот процесс стартовал еще в 1999 году, когда на территории Белоруссии был построен новый газопровод «Ямал–Европа». После этого тенденция к уходу транзита с Украины только усилилась. В 2010 году в строй вступил морской газопровод «Северный поток», а на сегодняшний день у «Газпрома» в постройке находятся сразу два проекта морских газопроводов — «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые должны полностью нивелировать значение Украины как транзитной страны для российского газа.

Если на момент распада СССР украинский газовый маршрут обеспечивал перекачку 175–200 млрд кубометров газа в год, в 2001 году через Украину в ЕС было прокачано 124,4 млрд куб. метров газа, в 2010 году — 98,6 млрд куб. м, то в 2013 году — лишь 86,1 млрд кубометров «голубого топлива».

«Территория смерти»

Еще одной неприятной для Украины тенденцией является то, что сама страна катастрофически теряет привлекательность для «Газпрома» в качестве рынка сбыта. Связано это с тем, что «незалежная» стремительно сокращает потребление природного газа. И определяется это, к сожалению, не энергоэффективностью, а элементарным закрытием потребляющих газ предприятий и массовым исходом с Украины населения.

Согласно информации из правительственных источников в Киеве, на сегодняшний день только в России постоянно работает от 3 до 3,5 млн украинцев. Еще около 3,5 млн украинских граждан нашли свое новое место работы в странах ЕС. Ну и, наконец, еще около 2 млн украинцев работают в странах Азии и Северной Америки. Итоговая цифра составляет порядка 8 млн граждан страны, которые в настоящее время ее покинули — и не вносят вклад в ее экономику. Для государства, которое после потери Крыма и Донбасса официально насчитывало 42 млн жителей, включая минимум 12 млн пенсионеров и около 10 млн детей дошкольного возраста, учащихся и студентов, — это страшнейший удар.

Столь же печальным является и состояние основных газопотребляющих отраслей украинской экономики. Так, по итогам 2017 года прогнозируется производство основных видов металлопродукции в следующих объемах: чугуна — 20 млн тонн (-14% к 2016 году), стали — 21 млн тонн (-12%), проката — 18 млн тонн (-14%). По сравнению с показательным 2007 годом, производство чугуна снизилось на 15 млн тонн (-43%), стали – на 21 миллион тонн (-50%), а проката – на 20 млн тонн (-50%), что соответствует уровню производства 1995–96 годов.

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Не менее трагично складывается и судьба украинской химической отрасли. Практически все ее предприятия, за исключением Одесского припортового завода, работают с плановым убытком. Выживать им позволяют исключительно заградительные пошлины против продукции из России и ориентация на внутренний рынок удобрений и химической продукции, который субсидируется государством. Однако даже такие протекционистские меры не спасают украинскую химию — большая часть предприятий загружена на 30–50% от своей проектной мощности.

Поэтому, вполне реальными можно считать комментарии о закупке газа у России, которые дал украинским изданиям директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, прямой импорт российского газа может быть возобновлен Украиной к 2030 году. Если, конечно, к тому моменту будет куда и кому импортировать.