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Территория смерти: «Газпром» вычеркнул деградирующую Украину из своих планов
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    Территория смерти: «Газпром» вычеркнул деградирующую Украину из своих планов

    11:57  24 Октября 2017
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    Территория смерти: «Газпром» вычеркнул деградирующую Украину из своих планов

    Вице-премьер украинского правительства Владимир Кистион не исключил возможности возвращения к закупкам газа у России, если точка учета транзитного топлива для поставок в Европу будет перенесена с западной на восточную границу Украины. В ответ официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заметил, что точка сдачи российского газа покупателям — «это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам». Иными словами, Киев, в глазах Москвы, — больше не тот собеседник, который может что-то требовать или предлагать.

    Эксперты скептически оценивают желание «Газпрома» возвращаться к прямым поставкам газа в адрес украинского «Нафтогаза». На сегодняшний день у обеих сторон существуют многомиллиардные претензии друг к другу, которые они с 2015 года пытаются разрешить в Стокгольмском арбитраже.

    С другой стороны, де-факто Украина и не прекращала покупать российский газ, однако теперь он поступает на «незалежную» через сложную цепочку европейских посредников, покупающих его у «Газпрома». По этой причине он стоит в среднем на 35–45 долларов дороже, чем при прямых поставках.

    Воровство из 1990-х

    Украинский маршрут еще со времени СССР был основным транзитным путем поставок российского газа в Европу. Это определялось географическим положением и климатом Украины — газопроводы через степную территорию было прокладывать проще, чем через болотистую и лесистую Белоруссию, а в случае Южной Европы это и вовсе был кратчайший путь поставки.

    Обретение Украиной независимости в 1991 году создало новую реальность газового транзита. В условиях тяжелой экономической ситуации на пути поставки российского газа в Европу расцвело настоящее «газовое пиратство». При полном попустительстве украинского правительства государственная компания «Укргазпром» (предшественник «Нафтогаза») начала массовый несанкционированный отбор транзитного газа, который тут же «растворялся» на территории Украины.

    Территория смерти: «Газпром» вычеркнул деградирующую Украину из своих планов

    Основными потребителями такого «пиратского» (а фактически — украденного) газа стали украинские предприятия, в первую очередь химики и металлурги, которые при этом спокойно производили экспортную продукцию и, более того, исправно отгружали ее за рубеж. Для юридического же оправдания воровства энергоносителей был придуман особый термин — «несанкционированный отбор газа».

    Двойственное отношение России к вопросу украинского «несанкционированного отбора газа» тогда определялось монопольным положением Украины на рынке газового транзита. О неожиданно вскрывающихся «потерях» на территории Украины обычно сообщал лишь «Газпром», в то время как правительства обеих стран лишь фиксировали происходящее. При этом обычно украинские власти сначала опровергали любые претензии «Газпрома», но впоследствии хищения все же признавали, причем в полном объеме.

    Особенно показательным в этом плане оказалось интервью украинского президента Леонида Кучмы журналу «Шпигель» в 2000 году, когда он прямо заявил: «Москва ежегодно перекачивает через нашу страну на Запад 130 миллиардов кубометров газа. Если здесь откачают миллиард кубометров — это же ничтожная доля».

    Законодательное урегулирование вопроса транзита через территорию Украины последовало только в 2004 году. Тогда, в последний год президентства Кучмы, «Газпрому» и «Нафтогазу» при посредничестве двух правительств удалось достичь компромисса. С одной стороны, Киев получил фиксированную цену на российский газ (знаменитый «газ попиисят») в 50 долларов за 1 тысячу кубометров. С другой стороны, «Газпром» добился учета европейского транзитного газа на западной границе Украины, что сделало воровство экономически бессмысленным.

    Территория смерти: «Газпром» вычеркнул деградирующую Украину из своих планов

    В обход Украины

    Впрочем, идиллия в российско-украинских газовых отношениях длилась недолго. Уже осенью того же 2004 года на Украине началась знаменитая «оранжевая» революция, которая привела к власти прозападного президента Виктора Ющенко и столь же антироссийско настроенное правительство. В новых условиях газовый конфликт между Россией и Украиной перешел в другую плоскость — открытого внешнеполитического противостояния. Что интересно, зачинщиками конфликта выступили украинские политики, посчитавшие несправедливой цену транзита за российский газ, которая была оговорена в долгосрочном контракте 2004 года.

    Результатом недальновидных действий украинских властей, да еще и предпринятых в момент, когда цена на рынке природного газа начала стремительно расти, стала знаменитая «газовая война» между Россией и Украиной зимой 2005–06 годов. Попытавшись вернуться к практике несанкционированных отборов, Украина разрушила хрупкий консенсус в газовом вопросе и в итоге, взамен на удовлетворение своих требований по транзиту, была вынуждена согласиться на российские условия по оплате природного газа по среднеевропейским ценам, с учетом скидки на транзит (что тогда составило 160 долларов за 1 тыс. кубометров).

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    Побочным результатом такого рода конфликта стала политика «Газпрома» по уходу от украинского транзита. Этот процесс стартовал еще в 1999 году, когда на территории Белоруссии был построен новый газопровод «Ямал–Европа». После этого тенденция к уходу транзита с Украины только усилилась. В 2010 году в строй вступил морской газопровод «Северный поток», а на сегодняшний день у «Газпрома» в постройке находятся сразу два проекта морских газопроводов — «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые должны полностью нивелировать значение Украины как транзитной страны для российского газа.

    Если на момент распада СССР украинский газовый маршрут обеспечивал перекачку 175–200 млрд кубометров газа в год, в 2001 году через Украину в ЕС было прокачано 124,4 млрд куб. метров газа, в 2010 году — 98,6 млрд куб. м, то в 2013 году — лишь 86,1 млрд кубометров «голубого топлива».

    Территория смерти: «Газпром» вычеркнул деградирующую Украину из своих планов

    «Территория смерти»

    Еще одной неприятной для Украины тенденцией является то, что сама страна катастрофически теряет привлекательность для «Газпрома» в качестве рынка сбыта. Связано это с тем, что «незалежная» стремительно сокращает потребление природного газа. И определяется это, к сожалению, не энергоэффективностью, а элементарным закрытием потребляющих газ предприятий и массовым исходом с Украины населения.

    Согласно информации из правительственных источников в Киеве, на сегодняшний день только в России постоянно работает от 3 до 3,5 млн украинцев. Еще около 3,5 млн украинских граждан нашли свое новое место работы в странах ЕС. Ну и, наконец, еще около 2 млн украинцев работают в странах Азии и Северной Америки. Итоговая цифра составляет порядка 8 млн граждан страны, которые в настоящее время ее покинули — и не вносят вклад в ее экономику. Для государства, которое после потери Крыма и Донбасса официально насчитывало 42 млн жителей, включая минимум 12 млн пенсионеров и около 10 млн детей дошкольного возраста, учащихся и студентов, — это страшнейший удар.

    Столь же печальным является и состояние основных газопотребляющих отраслей украинской экономики. Так, по итогам 2017 года прогнозируется производство основных видов металлопродукции в следующих объемах: чугуна — 20 млн тонн (-14% к 2016 году), стали — 21 млн тонн (-12%), проката — 18 млн тонн (-14%). По сравнению с показательным 2007 годом, производство чугуна снизилось на 15 млн тонн (-43%), стали – на 21 миллион тонн (-50%), а проката – на 20 млн тонн (-50%), что соответствует уровню производства 1995–96 годов.

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    Не менее трагично складывается и судьба украинской химической отрасли. Практически все ее предприятия, за исключением Одесского припортового завода, работают с плановым убытком. Выживать им позволяют исключительно заградительные пошлины против продукции из России и ориентация на внутренний рынок удобрений и химической продукции, который субсидируется государством. Однако даже такие протекционистские меры не спасают украинскую химию — большая часть предприятий загружена на 30–50% от своей проектной мощности.

    Поэтому, вполне реальными можно считать комментарии о закупке газа у России, которые дал украинским изданиям директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, прямой импорт российского газа может быть возобновлен Украиной к 2030 году. Если, конечно, к тому моменту будет куда и кому импортировать.

    Автор: Алексей Анпилогов
    #украина #северный поток-2 #газпром #турецкий поток #газовый транзит
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