За державу обидно: украинцы отреагировали на встречу Порошенко и Волкера
После появления сообщений о внезапном визите в Киев специального представителя Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курта Волкера стало известно, что он встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Как на скорую встречу лидера страны и американского дипломата отреагировали украинцы, читайте в материале Федерального агентства новостей.
Петр Порошенко собирается провести встречу с Куртом Волкером, который посетит Киев 27 октября.
«Состоится встреча президента с Куртом Волкером. Это произойдет в ближайшие десять дней», — сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на анонимный источник.
Реакция украинцев
Народный депутат Украины Кирилл Куликов на своей странице в Facebook прокомментировал встречу Порошенко и Волкера.
«Обычно в дипломатии государственные чиновники встречаются с равными по рангу. Волкер с Сурковым, а теперь Волкер встречается с Порошенко. Отбросив отношение к Порошенко, за державу обидно», — написал Куликов.
В комментариях к записи нардепа некий Borys Simokhodskiy написал, что такими темпами украинский президент скоро будет проводить встречи с американскими охранниками.
«Скоро Порошенко будет встречаться с американскими охранниками», — написал Borys Simokhodskiy.
В то же время пользователь под ником Andrey Volkns пришел к выводу, что помощник президента РФ Владислав Сурков по рангу даже выше Волкера.
«Выходит, что Сурков даже козырнее Волкера?», — написал Andrey Volkns.
В свою очередь украинский политолог Михаил Павлив, комментируя в Facebook сообщение Куликова, написал, что именно в «такой логике Порошенко встречался на относительно регулярной основе с Джозефом Байденом (бывший вице-президент США — прим. ФАН)».
«Ведь для администрации Обамы украинский режим был хоть и уродливым, но своим дитя. Теперь Порошенко регулярно встречается с Волкером — формально чиновником на несколько ступеней ниже рангом, чем тот же Байден, а нынче Пенс. Как говорится — каждый сверчок знай свой шесток. Учитывая, что наш сверчок уже практически нерукопожатый и токсичный для любого приличного политика, думаю, что не пройдет и полгода как к нему, дабы сообщить волю Маниту, станут приезжать сисадмин Белого дома, или директор клининговой (уборка помещений, кто не знает) компании Конгресса. На большее «наш» Чингачгук вряд ли может рассчитывать», — написал Михаил Павлив.
В комментариях к сообщению Михаила Павлив некий Александр Журович посмеялся над тем, что Порошенко будет просто получать инструкции по электронной почте, не встречаясь с кем-либо из американских чиновников.
«А смысл кому-то сюда ехать, когда есть телефон и Интернет? По мылу скинули инструкции — и ждем отчета о выполненной работе, все», — написал Александр Журович.